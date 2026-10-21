Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Splitske ulice znova poplavljene: 'Voda teče skozi ulice kot reka'

Split, 21. 10. 2026 21.35 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Poplave v Splitu

Močno nalivno neurje je zajelo območje Trogirja ter širše območje Splita. Splitske ulice so poplavljene, voda do teče skozi ulice kot reka, poročajo lokalni mediji.

Po podatkih mreže avtomatskih vremenskih postaj Crometeo je postaja Kosi do 18.30 zabeležila kar 95 litrov padavin na kvadratni meter. "In kaj naj rečem?! Pomanjkanje čistoče. Vsak dež povzroči poplave, ker so jaški polni listja in voda nima kam odtekati, potem pa imamo takšne prizore," je povedal bralec Net.hr.

Državni hidrometeorološki zavod za Splitsko-dalmatinsko županijo je za sredo izdal opozorila pred močnim deževjem, nevihtami in močnim južnim vetrom. Rumeno opozorilo pred dežjem ostaja v veljavi do polnoči.

Glede na napovedane neugodne vremenske razmere državljane pozivajo k previdnosti in odgovornemu vedenju ter k prilagoditvi svojih vsakodnevnih aktivnosti vremenskim razmeram.

Državljane pozivajo, naj upoštevajo uradna obvestila in opozorila pristojnih organov ter sprejmejo potrebne previdnostne ukrepe za zaščito lastne varnosti in varnosti drugih.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
split poplave voda

Papežu Leonu XIV. se rak ni razširil

Pod proizvodno linijo za jogurte izdelovali ponarejene cigarete

24ur.com Močni nalivi zajeli Split, poplavilo stanovanja, vrtec, klinični center ...
24ur.com Split pod vodo: vozila ujeta v hudourniških poplavah, voda vdrla v Fino
24ur.com Hvarske ulice pobelila toča, splitske pa so se spremenile v reke
24ur.com Na Hrvaškem vodna tromba, kaos na cestah, potopljeni čolni ...
24ur.com Močno neurje s točo zajelo Umag: 'Ulica se nam je spremenila v reko'
24ur.com Istro zajela nevihta z nalivi in točo, pod vodo več odsekov cest
24ur.com Razlivanje rek ponekod privedlo do evakuacij, pretok Drave ustaljen
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
21. 10. 2026 21.50
Le kdo se hodi na to precenjeno obalo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Prijateljstvo, ob katerem ostajaš osamljen
Prijateljstvo, ob katerem ostajaš osamljen
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
zadovoljna
Portal
Veselila se je samskega življenja, nato pa jo je osvojil 17 let mlajši podjetnik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
vizita
Portal
Kako statini delujejo na telo in kaj morate vedeti o njih
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
cekin
Portal
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
moskisvet
Portal
Ta aplikacija vam požira baterijo
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022