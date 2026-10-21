Splitske ulice znova poplavljene: 'Voda teče skozi ulice kot reka'

Po podatkih mreže avtomatskih vremenskih postaj Crometeo je postaja Kosi do 18.30 zabeležila kar 95 litrov padavin na kvadratni meter. "In kaj naj rečem?! Pomanjkanje čistoče. Vsak dež povzroči poplave, ker so jaški polni listja in voda nima kam odtekati, potem pa imamo takšne prizore," je povedal bralec Net.hr.

Državni hidrometeorološki zavod za Splitsko-dalmatinsko županijo je za sredo izdal opozorila pred močnim deževjem, nevihtami in močnim južnim vetrom. Rumeno opozorilo pred dežjem ostaja v veljavi do polnoči.

Glede na napovedane neugodne vremenske razmere državljane pozivajo k previdnosti in odgovornemu vedenju ter k prilagoditvi svojih vsakodnevnih aktivnosti vremenskim razmeram.

Državljane pozivajo, naj upoštevajo uradna obvestila in opozorila pristojnih organov ter sprejmejo potrebne previdnostne ukrepe za zaščito lastne varnosti in varnosti drugih.