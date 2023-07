Splitski podžupan: Čistoča morja na plaži Bene v Splitu je zaskrbljujoča

"Rezultati so alarmantni," je na svojem Facebooku zapisal Ivošević in objavil podatke analize, ki so pokazali, da so vrednosti v komunalnih vodah, ki se lahko izpustijo v morje, krepko presežene, tudi več kot 10.000-krat.

Dodal je, da vodna dovoljenja jasno določajo kakovost voda na plažah. "V dodatno prečiščeni komunalni vodi, ki jo izpustite v priobalno vodo, je lahko na 100 mililitrov vode 200 indikatorjev črevesnih enterokokov in 500 Escherichie coli. V 100-mililitrskem vzorcu vode iz plaže Bene in restavracije Va-Bene so odkrili 2.000.000 črevesnih enterokokov oziroma deset tisoč več od vrednosti, ki jo lahko vsebuje komunalna voda, ki jo spustimo v morje," je zgroženo zapisal in dodal, da so tudi indikatorji Escherichie coli več tisočkrat presegli vrednosti.

"Koncesijo je podelila in nadzirala Splitsko-dalmatinska županija," je še zapisal Ivošević.

S kakovostjo voda se ukvarjajo tudi v Zadru. Prejšnji teden je hrvaški državni inšpektorat začel s preiskavo okužb z virusom na plaži Borik. Več kopalcev je namreč poročalo o simptomih viroze.