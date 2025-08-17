Zgodba Splošne plovbe po 71 letih tudi uradno končana

Stavba, na kateri je še vedno logo Splošne plovbe je trenutno vse, kar še spominja na podjetje, ki nekoč veljalo za steber tako gospodarstva kot pomorske panoge. Zlata doba so bila 80. leta, ko je imelo podjetje 30 ladij in preko 1400 pomorščakov.

Podjetje je počasi ugašalo že zadnjih 20 let, vse od prodaje nemški družbi Dohle. Stavbo so lastniki lani že prodali, podjetje pa poslali v likvidacijo. Kmalu bo tako Splošna plovba le še spomin.