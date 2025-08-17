Svetli način
Zgodba Splošne plovbe po 71 letih tudi uradno končana

Portorož, 17. 08. 2025 20.47 | Posodobljeno pred 14 minutami

Jaka Vran
Se še spomnite radijske in časopisne rubrike "Kje so naše ladje"? Teh je bilo skoraj 30 in so plule po vsem svetu, Splošna plovba pa je bila eden od stebrov gospodarstva slovenske Istre. Toda v zadnjih 20 letih je podjetje počasi ugašalo, pred dvema letoma so prodali še zadnjo ladjo, zgodba ponosa slovenskega pomorstva pa se je zdaj, po 71 letih, tudi formalno končala. Nemški lastniki so podjetje izbrisali iz registra in ga poslali v likvidacijo.

Stavba, na kateri je še vedno logo Splošne plovbe je trenutno vse, kar še spominja na podjetje, ki nekoč veljalo za steber tako gospodarstva kot pomorske panoge. Zlata doba so bila 80. leta, ko je imelo podjetje 30 ladij in preko 1400 pomorščakov.

Podjetje je počasi ugašalo že zadnjih 20 let, vse od prodaje nemški družbi Dohle. Stavbo so lastniki lani že prodali, podjetje pa poslali v likvidacijo. Kmalu bo tako Splošna plovba le še spomin. 

splošna plovba likvidacija istra gospodarstvo
Lion90
17. 08. 2025 21.05
+1
In levi in desni delajo za lasten zep, butalci se pa med sabo kregamo..
Lion91
17. 08. 2025 21.02
+1
Izgubili smo letalskega prevoznika sedaj še ladjarja. Samo še železnice do konca prodamo pa smo na konju. Mislim, da si naša politična elita zasluži en velik poklon.
modelx
17. 08. 2025 21.09
to je ostalo od tako imenovane osamosvojitve: za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni in vse to ob diktatu rkcja.
kolo1982
17. 08. 2025 20.59
+0
Iskrene čestitke! Nagrade bodo izplačane!
