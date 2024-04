Splošni pretep v gruzijskem parlamentu zaradi spornega zakona

Potem ko je Mamuko Mdinaradze prejel udarec s pestjo v obraz, je izbruhnil fizični obračun še med nekaterimi drugimi poslanci, državna televizija pa je prekinila prenos. Po poročanju Reutersa so opozicijski protestniki, ki so se med sejo zbrali pred parlamentom, dejanje Aleka Elisašvilija pozdravili z vzkliki.

Vladajoča stranka Gruzijske sanje je v začetku meseca sporočila, da bo znova poskušala skozi parlament spraviti zakonodajo, ki od organizacij, ki sprejemajo sredstva iz tujine, zahtevajo, da se registrirajo kot tuji agenti, če tega ne storijo pa so jim zagrožene denarne kazni. Gre za drugi poskus sprejetja zakona, 13 mesecev po tem, ko so zaradi protestov predlog začasno umaknili iz parlamenta.

Predlog zakona je zaostril odnose z evropskimi državami in ZDA, ki so izjavile, da nasprotujejo njegovemu sprejetju. Evropska unija, ki je Gruziji decembra podelila status kandidatke, je dejala, da ta poteza ni združljiva z vrednotami bloka. Evropska komisija je konec lanskega lani zagovarjala lasten predlog zakon o tujem vplivu, ki podobno od 27 držav članic bloka zahteva, da zagotovijo, da organizacije in posamezniki, ki lobirajo v imenu držav nečlanic EU, prijavijo svoje dejavnosti in financiranje, ki ga prejmejo, v javnem registru. Podoben zakon o tujih agentih je v veljavi tudi v Združenih državah Amerike in Rusiji.

V stranki sicer pravijo, da si želijo pridružitve države EU in Natu, vendar se hkrati zavzemajo za sodelovanje z Rusijo. Stranka se s strani domače opozicije sooča z obtožbami o vse večji avtoritarnosti. V stranki pravijo, da je sprejem zakona nujen zaradi boja proti tako imenovanim "psevdo-liberalnim vrednotam", ki jih vsiljujejo tujci, in za spodbujanje preglednosti.

Gruzijska vlada je sporočila, da se je premier Irakli Kobahidze v ponedeljek sestal z veleposlaniki EU, Velike Britanije in ZDA in z njimi razpravljal o predlogu zakona. V izjavi je branil osnutek zakona in dejal, da se z njim spodbuja odgovornosti. Dejal je, da mu ni jasno, zakaj mu zahodne države nasprotujejo. Z zakonom namreč pod drobnogled prihajajo številne ruske organizacije in društva.

Gruzijski kritiki so predlog zakona kljub temu označili za "ruski zakon" in ga primerjali s podobno zakonodajo, ki je v veljavi v Rusiji.

V Gruziji bodo sicer še letos jeseni potekale volitve. Javnomnenjske raziskave kažejo, da Gruzijske sanje ostajajo najbolj priljubljena stranka, čeprav so izgubile nekaj priljubljenosti, piše Reuters.