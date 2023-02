Spodleteli načrti Moskve: z nadzorom jedrskih elektrarn do obvladovanja Ukrajine

Veliki načrti Rusije, da se bo njihova ofenziva na Ukrajino končala hitro in zmagovito, so kmalu po prvih napadih padli v vodo, Ukrajina pa se sedaj za svoje ozemlje bori že skoraj leto dni. Država je v tem času prejela tudi veliko podpore z zahoda. A kako si je zadevo predstavljala Rusija? Kakšne boje je predvidevala in kje naj bi se ti odzivali?

Čeprav ruski načrti niso bili uspešni, so njihove sile konec avgusta uspešno zavzele elektrarno v Zaporožju, a jim ta (še) ni omogočila prevzema drugim, kot naj bi to predvidevali. Na območje so sicer iz Rusije po prevzemu poslali več sil, ki še vedno stražijo tovarno. Boji ob reaktorjih so se kljub temu nadaljevali, a brez sprememb za katerokoli izmed strani, ruski vojaki so na območju začeli shranjevati orožje in drugo vojaško opremo. Napadi v regiji se sicer nadaljujejo.

Na območje je tudi zaradi tega mednarodna skupina za jedrsko varnost (IAEA) namestila dva strokovnjaka, ki redno spremljata dogajanje v in okoli elektrarne. Moskva je želela zavzeti tudi jedrsko elektrarno v Pivdennoukrainsku na jugu Ukrajine, a so jo domači vojaki uspešno obranili.