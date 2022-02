'Rusija napadla Ukrajino': Bloomberg News objavil napačno novico

Američane je zdrznila novica, da se je ruska invazija na Ukrajino začela. Informacijo o tem je objavil Bloomberg News v članku z naslovom "Rusija je napadla Ukrajino". Članek so nato umaknili in objavili opravičilo. Kot so sporočili, preiskujejo, kako je prišlo do objave vnaprej pripravljene novice. Na spodrsljaj so se odzvali tudi v Moskvi in ga označili za načrtno stopnjevanje napetosti.

Novica je bila objavljena v petek popoldne po lokalnem času. Medtem pa se je zalomilo spletnemu Bloomberg News, ki je ponesreči objavil članek, da se je ruska invazija že začela. Kmalu za tem so novico umaknili in sporočili, da je bila objavljena ena od vnaprej pripravljenih novic. "Naslove pripravljamo za več različnih scenarijev. Naslov 'Rusija je napadla Ukrajino' je bil objavljen ob 16. uri po vzhodnem času. Močno obžalujemo napako. Naslov smo umaknili, kako je prišlo do objave pa še raziskujemo," so zapisali v sporočilu za javnost. Na napako, ki je dodatno razvnela že tako napeto politično situacijo, se je odzval namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja ZN Farah Haq. Obe strani, tako Rusijo kot ZDA, je pozval, naj se izogibata vsakršnim potezam in retoriki, ki bi lahko dodatno zaostrila razmere. Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov pa je dejal, da je zavajajoča objava le še dodatno kaže na to, da se "na zahodu spodbuja agresivno stališče do Rusije". "Takšna provokativna poročila lahko vodila do nepopravljivih posledic, saj je v tem trenutku vsaka iskrica nevarna." Podobno stališče je zavzela tudi tiskovna predstavnica zuanjega ministra Marija Zaharova, ki je povedala, da vse skupaj kaže, da gre za globalno kampanjo proti Rusiji, ki vključuje politične pritiske in dezinformacije. Ameriški mediji sicer že več tednov opozarjajo na neizbežnost ruske invazije na Ukrajino. Danes je Fox News poročal, da naj bi Rusija na območju že imela 70 odstotkov vseh potrebnih sil za začetek invazije. "Število taktičnih bataljonskih skupin se je v zadnjih dveh tednih povečalo iz 60 na 83, še 14 pa jih je na poti," poročajo.