Spodrsljaj na televiziji: 'Specialne sile odpovedale vse lete s Heathrowa'

Pri poročanju v živo o obsežnem požaru, ki je prvič v 15. letih povsem zaprl letališče Heathrow, se je britanski televiziji Sky News pripetila neljuba napaka, na račun katere so se nato številni šalili na družbenih omrežjih. Na televizijskih ekranih so namreč prikazali logotip elitnih britanskih specialnih vojaških sil, poleg njega pa pojasnilo, da je moral SAS odpovedati vseh svojih 12 letov z in na Heathrow. Letov seveda ni odpovedala britanska vojska, ampak skandinavska letalska družba SAS. "Bili so tisti z brezplačno kavo na krovu, ne tisti s padali," se je pošalil letalski prevoznik.