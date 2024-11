Spolna zloraba na osnovni šoli blizu Zagreba: prijeli hišnika in ravnateljico

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi šlo za hišnika, ki naj bi spolno zlorabil deklico, in ravnateljico osnovne šole v Novem Čiču, ki je vedela za to, a ni ukrepala.

"Policisti Policijske uprave Zagreb so opravili kriminalistično preiskavo zoper 29-letnega uslužbenca vzgojno-izobraževalnega zavoda, in sicer zaradi suma storitve treh kaznivih dejanj s področja spolne zlorabe in izkoriščanja otrok, in zoper 48-letnico, odgovorno osebo v tem istem zavodu, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neuresničitve odločbe za varstvo blaginje otrok in drugih ranljivih skupin ali ravnanja v nasprotju s pravili stroke," je v soboto sporočila zagrebška policijska uprava.

"Vabil jih je na stranišče, jih otipaval, jim pošiljal fotografije svojih genitalij in jih nagovarjal, da so one njemu pošiljale svoje gole fotografije," so za Dnevnik Nove TV povedali ogorčeni starši.

"Moj otrok je povedal, da jo je spolno nadlegoval in jo dvakrat otipaval po spolovilu. Prvič jo je odpeljal na stranišče za invalide, kjer jo je na vulgaren način vprašal, ali želi seksati z njim. Uspelo ji je uiti, a drugič jo je odpeljal v pisarno, kjer se je dotikal njenega spolovila," je povedal oče ene od deklic.

"Hčerka mi je pozneje povedala, da jo je nagovoril, naj slika svoje oprsje in mu pošlje fotografijo, naj slika svoje mednožje, naj se slika povsem gola in naj mu pošlje fotografije ter naj posname video, kako se samozadovoljuje. Tudi on ji je pošiljal fotografije svojega spolnega uda. Zaradi vsega tega je moj otrok pod velikim stresom, noče več v šolo, noče imeti stikov z nikomer, je depresivna, noče jesti," je še dodal.

O spolnem nadlegovanju so spregovorili tudi starši druge deklice."Septembra so se začela SMS-sporočila – kaj delaš, kako si, se lahko srečava, ali greva ven ... In potem so začele prihajati tudi fotografije dotične osebe v boksaricah. Otipaval jo je, morala se mu je umikati, začela se ga je izogibati."

Deklice je bilo sram povedati, kaj se dogaja. Naposled so se na prepričevanje dekleta, ki ni bilo žrtev, pač pa je le želelo pomagati svojim prijateljicam, odločile, da gredo k ravnateljici in vse skupaj prijavijo. Po besedah staršev pa jim ravnateljica ni pomagala, pač pa je poskušala zadevo pomesti pod preprogo.

"Morali so napisati pisno izjavo, kaj se je točno zgodilo, to jamčiti s svojim podpisom, šola pa potem ni kontaktirala staršev. Vemo, da je ravnateljica zaposlenim naročila, naj o primeru ne razpravljajo in naj ne kličejo staršev," sta povedala starša deklice.

"Šele po treh dneh smo izvedeli, kaj se dogaja. Šlo je za naše otroke, spolno nadlegovanje, pedofilijo, pa nas tri dni nihče ni poklical!" so zgroženi. Njihovi otroci nočejo več v šolo, zaupanje v sistem pa je povsem izgubljeno.

Po informacijah Nove TV so sicer ravnateljico že izpustili iz pridržanja, a so ji prepovedali, da hodi v šolo. Hišniku pa so odredili enomesečni preiskovalni pripor zaradi nevarnosti vplivanja na priče in nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.