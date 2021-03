Spolne afere v Avstraliji spodnesle ministrico in ministra

Obrambna ministrica Linda Reynolds je tarča kritik, ker je Higginsovo označila za "lažnivo kravo" . Kot se je sicer branila, se ta izjava ni nanašala na resničnost trditev o samem posilstvu, ampak na očitke Higginsove, da ji takrat, ko se je to zgodilo, ni nudila zadostne podpore. Reynoldsova je sicer kasneje pristala na poravnavo v tožbi Higginsove zaradi klevetanja.

Poleg tega je jezo javnosti spodbudil ločen primer nekdanje politične svetovalke vladajoče Liberalne stranke Brittany Higgins , ki je februarja sporočila, da jo je leta 2019 v poslopju parlamenta posilil moški kolega. Kmalu zatem so tega moškega podobnih dejanj obtožile še tri ženske.

Avstralijo so ta mesec pretresle obtožbe o spolnih napadih, povezanih s tamkajšnjima parlamentom in vlado. Premier Scott Morrison je bil obenem tarča kritik, ker da se na afere ni ustrezno odzval. Samo v zadnjih dveh tednih mu je podpora, po anketah sodeč, padla z 62 na 55 odstotkov.

Vračata se na nižja položaja v vladi

Tako Porter kot Reynoldsova sta zdaj na bolniški odsotnosti, po vrnitvi na delovno mesto pa bosta očitno zasedla precej nižja položaja v vladi od teh, ki sta jih zasedala doslej. Na čelu pravosodnega ministrstva bo sicer Porterja nasledila Michaelia Cash, na čelu obrambnega ministrstva pa Reynoldsovo Peter Dutton.

Avstralske oblasti so v prejšnjih tednih prizadele še nove obtožbe o spolnem nasilju in nadlegovanju. Tako so med drugim prišle na dan fotografija nekega vladnega uslužbenca, ki masturbira na mizi neke poslanke, pa obtožbe na račun poslanca v eni od zveznih držav o posilstvu prostitutke ter opravičila nekega drugega poslanca, ker je po spletu nadlegoval ženske.

Dogajanje je sprožilo proteste po državi za pravice žensk.