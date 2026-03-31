Spolne zlorabe stalnica konflikta, med žrtvami tudi otroci mlajši od pet let

Medtem ko Sudan krvavi, svet gleda drugam. Ukrajina, Gaza, Libanon, Iran. Ti konflikti zasedajo naslovnice in diplomatske dnevne rede. Sudan, ki nima strateških zaveznikov in naftnih polj vrednih pozornosti, ostaja na obrobju svetovne zavesti. Poročilo organizacije MSF je posilstvo označilo kot "značilno potezo" konflikta in ugotavlja, da je posilstvo prikrit del življenja skupnosti v zahodni regiji Darfur, ki sploh ni več na frontni liniji. To poročilo je doslej najbolj celovit opis spolnega nasilja v skoraj tri leta trajajoči sudanski vojni. Temelji na pričanjih 3396 žrtev, ki so poiskale zdravljenje v objektih, ki jih podpira MSF, v Severnem in Južnem Darfurju med januarjem 2024 in novembrom 2025.

Opozorilo: Članek vsebuje podrobnosti o spolnem nasilju, kar je lahko za nekatere bralce vznemirjajoče.

Obe sprti strani – sudanska vojska in paravojaška Sile za hitro podporo (RSF) – sta obtoženi spolnega nasilja. Vendar je Darfur trdnjava RSF in velika večina storilcev, ki so jih identificirale preživele, so bili njihovi borci, poroča BBC. Humanitarne organizacije svarijo, da je obseg travm, tako fizičnih kot psiholoških, katastrofalen in bo močno zaznamoval generacije. To so otroci, rojeni iz posilstev, ženske, izobčene iz skupnosti, dekleta, ki jim je bila ukradena prihodnost. Sudan je družbeno konzervativna država, kjer močna družbena stigma preprečuje preživelim in njihovim družinam, da bi spregovorili o posilstvih, prav tako pa jih ovira strah pred povračilnimi ukrepi oboroženih skupin.

Razseljeni ljudje v Sudanu AP

Mnogi primeri iz poročila so se zgodili v konfliktnem žarišču Severnega Darfurja lani, po prevzemu taborišč za razseljene osebe Zamzam in Abu Shouk s strani RSF ter mesta El-Fašer oktobra, kar MSF opisuje kot "eno najbolj šokantnih poglavij, v katerem se odvija nepredstavljiva brutalnost". Organizacija navaja, da je bilo več kot 90 odstotkov žrtev, ki so jih zdravili, napadenih med begom iz teh območij v varno mesto Tawila. Napadi so pogosto vključevali več posiljevalcev hkrati ter druge oblike skrajnega nasilja in zastraševanja, kot so pretepanje ali umor sorodnikov. "Odpeljali so nas na odprto področje," je povedala ena od žensk, ki si je upala spregovoriti. "Prvi moški me je posilil dvakrat, drugi enkrat, tretji štirikrat in četrti enkrat. Poleg posilstev so nas tepli s palicami in mi merili z orožjem v glavo. Drugo dekle, ki je imelo 15 let so posilili trije moški. Posiljevali so nas celo noč." Druga preživela je povedala, da so dve ženski iz skupine posilili borci milice RSF pred njihovimi očmi. "Bilo jih je štiri do pet hkrati. Eno dekle je imelo 22 let in je tam umrlo." Poročilo potrjuje številne opise etnične razsežnosti napadov in navaja, da so bile nearabske skupnosti, kot so Zaghawa, Massalit in Fur, "sistematično tarče" teh grozodejstev. Vodstvo RSF je sicer priznalo, da so bili med prevzemom El-Fašerja storjeni "posamični prekrški", vendar trdi, da te preiskujejo in da je obseg grozodejstev pretirano prikazan. Etnično ciljanje ima korenine v dolgi zgodovini konfliktov v Darfurju, enako pa velja za posilstvo, še piše v poročilu. Ugotavljajo, da spolno nasilje sploh ne pojenja, ko se frontne linije premaknejo. Posilstvo je tako postalo del vsakdanjega življenja v Južnem Darfurju, ki je daleč od aktivnih konfliktnih območij, ugotavlja MSF. Po podatkih poročila je bilo več kot 1300 preživelih, kar je 56 odstotkov tistih, ki so poiskali pomoč v klinikah MSF v tej regiji, posiljenih med opravljanjem vsakodnevnih dejavnosti, kot so zbiranje drv ali vode, delo na poljih ali pot na kmetije. "Vsak dan, ko gredo ljudje na tržnico, se zgodi štiri ali pet posilstev," pravi 40-letna ženska, ki živi na območju. "Zgodi se, ko gremo na kmetijo. Moški si pokrijejo glave in posilijo ženske... Posilstev ni mogoče ustaviti. Edini način je poskušati ostati doma." "Bile smo tri in tudi moja teta," je povedala druga ženska v dvajsetih letih. "In bili so trije vojaki. Vsako od nas so odpeljali na drugo mesto. Vse so nas posilili. Mojo sestro so posilili in zdaj je noseča. Čutim globoko bolečino."

V Južnem Darfurju je 68 odstotkov žrtev povedalo, da so jih napadli oboroženi moški, čeprav so identificirale tudi druge storilce, vključno s civilisti, kriminalnimi skupinami in intimnimi partnerji. Vsaka peta ženska preživela spolnega napada v tej regiji je bila mlajša od 18 let, od tega jih je bilo 41 mlajših od pet let. MSF pravi, da ti podatki predstavljajo le delček resničnega obsega zlorab, glede na številne ovire pri dostopu do pomoči, kot so nenehna negotovost in razselitve, močna stigma ter odsotnost delujočih zaščitnih služb. Medicinska dobrodelna organizacija trdi, da humanitarni sistem ni uspel zadostiti potrebam preživelih, in poziva k odgovornosti ter ukrepanju.

Žrtve spolnega nasilja tudi zelo mladi otroci

Oboroženi moški med državljansko vojno v Sudanu posiljujejo in spolno zlorabljajo otroke, stare komaj eno leto, poroča otroška agencija ZN, Unicef. Preživeli so tako travmatizirani, da nekateri pravijo, da so poskušali končati svoje življenje. Tretjina žrtev so bili dečki, ki se običajno soočajo z "edinstvenimi izzivi" pri prijavljanju takšnih kaznivih dejanj in iskanju potrebne pomoči. Unicef navaja, da je bilo od začetka leta 2024 uradno prijavljenih 221 primerov posilstev nad otroki, vendar je dejansko število verjetno veliko višje.

Otroci v Sudanu AP

