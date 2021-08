Spolni škandal pretresa Alibabo: odpustili menedžerja, obtoženega posilstva

Identiteta uslužbenke Alibabe ni znan, znano pa je, da je svojega nadrejenega oziroma enega od menedžerjev v podjetju obtožila spolnega napada med poslovnim potovanjem na vzhodu Kitajske.

Podjetje je nemudoma odpustilo menedžerja, izvršni direktor Daniel Zhang pa je obsodil "grdo kulturo prisilnega pitja alkohola", ki negativno vpliva na podjetje. "Ne glede na spol in ne glede na to, ali to zahteva kakšna stranka ali nadrejeni, bi morali naši zaposleni to zavrniti," je zapisal.