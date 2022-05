Britansko sodišče: Če nekomu rečeš, da je plešast, gre za spolno nadlegovanje

"Delal sem na stroju, ki je moral biti med čakanjem na strokovno popravilo pokrit. A stroj je bil odkrit in očitno je bilo, da ga je odkril Jamie King. Ko sem govoril z njim, mi je rekel, da sem 'neumni plešasti k****' in mi zagrozil, da me bo udaril," je o prepiru dejal Finn. Zaradi spora s Kingom, ki je 30 let mlajši od njega, se je Finn "bal za svojo osebno varnost".

Finn trdi, da je bil žrtev spolnega nadlegovanja, in sicer zaradi pripomb o njegovi plešavosti. Med drugim naj bi ga nadzornik tovarne Jamie King med prepirom leta 2019 označil za "plešastega k****".

Odločitev se nanaša na tožbo Tonyja Finna proti podjetju British Bung Company s sedežem v West Yorkshiru, kjer je, preden so ga maja 2021 odpustili, 24 let delal kot električar.

Tričlansko sodišče, ki ga vodi sodnik Jonathan Brain, je dobilo nalogo, naj odloči, ali je označevanje nekoga za plešastega žalitev ali nadlegovanje. "Po naši presoji obstaja povezava med besedo "plešast" in zaščiteno lastnostjo spola," je zapisano v sodbi.

"Odvetnik podjetja je sicer trdil, da so lahko plešaste tako ženske, kot tudi moški. Vendar, kot bodo potrdili vsi trije člani sodišča, je plešavost bolj razširjena pri moških kot pri ženskah. Ugotavljamo, da je zadeva povezana s spolom," je dejal Brain.

Sodišče je nato izpostavilo primer spolnega nadlegovanja, kjer je moški komentiral velikost prsi sodelavke, pri čemer so izpostavili, da je velika verjetnost, da bo takšen komentar prejela prav oseba ženskega spola. "Prav tako je veliko bolj verjetno, da bi bila oseba, ki prejme pripombo, kakršno je dal King, moškega spola," je dejalo sodišče.

"Vpliv na dostojanstvo tožnika"

Po mnenju sodišča so bile pripombe podane z namenom, da bi Fina prizadele. "King je dal to pripombo z namenom, da bi prizadel tožnika. Komentiral je del njegovega izgleda, ki je značilen za moške," so sporočili iz sodišča.

"Sodišče zato ugotavlja, da je bilo Kingovo ravnanje, s tem ko se je na tožečo stranko skliceval z besedno zvezo 'plešast k****', nezaželeno," so zapisali in pojasnili, da je šlo za kršitev dostojanstva tožeče stranke, da je zanj ustvarilo zastrašujoče okolje in da je bilo storjeno prav s tem namenom, hkrati pa je povezano tudi s spolom tožnika.

Senat ugodil trditvam o spolnem nadlegovanju ter neupravičeni in nezakoniti odpovedi

Na sodišču je bilo izpostavljeno tudi, da je Finn na uradni policijski obrazec napisal izjavo o incidentu, pri tem pa mu je pomagal sin, ki je policist. Izjavo je podal svojim nadrejenim. Finn je sicer pojasnil, da ni želel, da bi izjava izpadla kot uradni policijski dokument, a ga je podjetje obtožilo, da jih je poskušal ustrahovati, julija 2021 pa so ga tako odpustili zaradi neprimernega ravnanja.

Senat je sicer ugodil trditvam o spolnem nadlegovanju ter neupravičeni in nezakoniti odpovedi, zahtevek glede starostne diskriminacije pa je zavrnil. Datuma določitve višine odškodnine sodišče še ni določilo.