Spomenik za Admiro in 'dezerterja' Boška razburja v Sarajevu

Dodali so, da sta Nedreta in Amela Ismić , Admirini mama in sestra, odobrili idejno zasnovo spomenika, katerega avtor bo priznani bosansko-hercegovski kipar Adis Lukač, poroča Radio Slobodna Evropa .

Iz občine Sarajevo Center so sporočili, da bodo na pobudo tamkajšnega načelnika Srđana Mandića , po predhodnem dogovoru z družino Ismić, na kraju smrti Boška Brkića in Admire Ismić postavili spominsko ploščo.

Devet let pozneje sta Admira in Boško še naprej sanjala o skupnem življenju in kovala sta načrte za prihodnost, a njune sanje so se kruto razblinile. Sprva sta bila prepričana, da bo norost vojne trajala le kratek čas. Ne glede na konflikt, ki je obstajal med narodoma, ki sta jima vsak po svoje pripadala, je njuna ljubezen ostala trdna.

Letos mineva 30 let od njune smrti, ki je postala ena najprepoznavnejših zgodb iz vojnega Sarajeva. Ljubezen med Srbom in Bošnjakinjo se je v Sarajevu rodila leta 1984, ko sta bila oba še šolarja, narodnost pa ni igrala nobene vloge.

Namesto tega sta uspela priti le do Vrbanjskega mosta. Njuno zgodbo je svetu posredoval ameriški novinar Kurt Schork , ki je leta 1993 poročal o njuni tragični smrti in o tem, da so ju vojaki obeh strani namerno pustili, da prideta na "nikogaršnjo zemljo". "Boško in Admira sta vsaj 500 metrov hodila, izpostavljena pogledom vojakov obeh strani. Šele ko sta prečkala črto pod kontrolo bosanske strani in krenila proti Grbavici, ki je bila pod srbsko kontrolo, je nekdo streljal," je zapisal Schork.

Ko pa so po letu dni v Sarajevu še naprej odmevali zvoki granat in strelov ostrostrelcev, sta se takart 25-letna zaljubljenca odločila, da oblegano mesto zapustita in si življenje ustvarita nekje drugje. Nameravala sta prečkati okupirano Grbavico, nato pa se ob pomoči prijateljev prebiti v Beograd.

Po sporočilu iz občine o spomeniku zanju, pa so se ostro oglasili tudi nasprotniki te poteze. Na družbenih omrežjih nekateri komentatorji zmajujejo z glavo, češ da si poskus bega "na drugo stran" zagotovo ne zasluži priznanja. Javno je pobesnel Nihad Alićković , ustanovitelj nacionalističnega gibanja AntiDayton in zagrozil, da ta spomenik ne bo postavljen. Boška Brkića je namreč označil za dezerterja, on in Admira pa da sta bežala na okupirano Grbavico. Kot pravi, nista odhajala denimo v Nemčijo, kjer bi si ustvarila novo življenje, ampak na ozemlje pod nadzorom agresorja.

Admirini starši so trupli po vojni dali prenesti v Sarajevo, kjer na pokopališču Lav zdaj počivata eden ob drugem. Ob njima pa leži tudi novinar, ki je njuno zgodbo ponesel v svet. Ubit je leta 2000, ko je za Reuters poročal iz nemirnega Sierra Leoneja. Polovico Schorkovega pepela so položili na pokopališče v Washingtonu, kjer počiva tudi njegova mati, drugo polovico pa ob Boška in Admiro.

" Bil je polnoleten, imel je dolžnost, da brani svoje mesto in državo, ampak ni. In tudi če ni in je pač dezertiral, v redu. Ampak od kdaj se dezerterjem postavlja spomenike? " se sprašuje, ko trdi da se s postavitvijo spomenika Bošku Brkiću, tudi če je šlo res zgolj za beg iz ljubezni, pada v past spremembe oznake vojne v Bosni in Hercegovini: " Da torej ni šlo za agresijo na BiH, ampak izpade, kot da je tukaj potekala tako imenovana državljanska vojna, iz katere sta Boško in Admira želela pobegniti."

Pridih romantike skušajo njuni zgodbi odvzeti tudi drugi. Pri BH Vijesti se sklicujejo na članek, ki ga je pred 13 leti v tiskani izdaji objavila Slobodna Bosna . Takrat so zapisali, da je šel Boško že pred vojno po bratovih stopinjah in začel tihotapiti ter preprodajati blago iz Italije. Ko se je začela vojna, ni hotel prijeti za orožje, je pa skupaj s prijatelji nadaljeval delo na črnem trgu.

Preko mostu Vrbanja, ki je stal na razmejitveni črti, so tihotapili kavo, cigarete in nafto ter jih preprodajali tako Sarajevčanom v obkoljenem mestu kot vojakom Republike Srbske na drugi strani. Slobodna Bosna trdi, da so v enem samem dnevu lahko zaslužili tudi več desettisoč takratnih nemških mark. Posel naj bi cvetel do leta 1993, ko pa je Boško dobil poziv na policijsko postajo na "zaslišanje", se je odločil, da zapusti mesto. S seboj pa naj bi vzel tudi velike količine denarja. Z obema stranema naj bi se dogovoril, da nihče ne bo streljal na par, ki bo tisti večer prečkal most Vrbanja. Vendar so streli pokosili oba zaljubljenca.

"Sarajevska Romeo in Julija nista umrla zato, ker sta bila dva človeka različnih narodnosti, ki sta se ljubila ali zato, ker nekoga zmotil načrt o prebegu 'na drugo stran'. Ampak zaradi edine valute, ki je celo v obleganem mestu odpirala vsa vrata - originalne nemške marke," pišejo Vijesti.rs, ki trdijo, da sta s seboj nosila torbo, polno denarja, do katerega so se želeli dokopati vojaki. Katera stran je streljala, še vedno ni razjasnjeno. Denar, naj bi ga Boško nosil s seboj, pa je izginil.