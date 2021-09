'Spominjamo se tistih, ki so umrli, in slavimo tiste, ki so tvegali vse, da bi jim pomagali'

Žrtev napadov in tistih, ki so jim pomagali, se je v tvitu spomnil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel . "EU stoji ob strani ZDA in ameriškemu predsedniku v stalnem boju proti terorizmu in ekstremizmu vseh oblik, " je zapisal.

"11. septembra se spominjamo tistih, ki so izgubili življenje, in slavimo tiste, ki so tvegali vse, da bi jim pomagali ," je na Twitterju zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen . " EU stoji ob strani ZDA v branjenju svobode in sočutja pred sovraštvom, " je dodala.

Nemški zunanji minister Heiko Maas pa je v sporočilu ob obletnici napadov poudaril, da dogajanje v Afganistanu kliče h kritičnemu razmisleku o tem, kar se je zgodilo po 11. septembru 2001. " 20 let kasneje se sprašujemo, kaj zdaj. Prepričan sem, da ne smemo zmanjšati širokega obsega svojih aktivnosti za mir in varnost po svetu ," je poudaril. Del odgovora pa mora biti po Maasovih besedah tudi obnovitev zavezništev, še posebej prijateljstva in partnerstva z ZDA, so zapisali na spletni strani nemškega zunanjega ministrstva.

Britanski premier Boris Johnson se je ob tem spomnil tudi 67 Britancev, ki so umrli v napadih 11. septembra 2001. Ti so po njegovih besedah "simbol večnega prijateljstva med Združenim kraljestvom in ZDA". V videosporočilu je poudaril še, da napadalcem ni uspelo uničiti vrednot zahodnega sveta. Dodal je, da nedavno dogajanje v Afganistanu, kjer so talibani ob umiku ZDA in zveze Nato znova prevzeli oblast, ni omajalo britanske odločnosti ohranjanja vrednot svobode in demokracije.

Napada pred 20 leti se je spomnila tudi britanska kraljica Elizabeta II. Britanska kraljeva družina je na Twitterju zapisala, da je kraljica v mislih in molitvah z žrtvami napadov, preživelimi, prizadetimi družinami in reševalci.

Današnjo obletnico so s slovesnostjo obeležili tudi na sedežu zveze Nato v Bruslju. Kot je ob tem sporočil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg, so pred 20 leti stali v solidarnosti. "V bolj nevarnem svetu morata Severna Amerika in Evropa še naprej stati skupaj v Natu, ker smo skupaj varnejši," je sporočil.

Da je ob obletnici v mislih z žrtvami, preživelimi in njihovimi družinami, je sporočil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. "Solidarnost in odločnost, ki ju je v tistih temnih dneh izkazala mednarodna skupnost, bi morali še naprej navdihovati in voditi naša prizadevanja za ustvarjanje prihodnosti brez terorizma," je zapisal na Twitterju.

Na 20. obletnico terorističnih napadov v ZDA se je zunanji minister Anže Logar skupaj z začasno odpravnico poslov ameriškega veleposlaništva Susan Falatko poklonil spominu na skoraj 3000 nedolžnih ljudi, ki so izgubili življenja v seriji zločinskih dejanj skrajnežev Al Kaide v New Yorku, Washingtonu in Pensilvaniji, so sporočili z MZZ.

Logar: 11. september 2001 je usodno spremenil celotni svet

Zunanji minister Anže Logar se je skupaj z začasno odpravnico poslov ameriškega veleposlaništva Susan Falatko poklonil spominu na skoraj 3000 nedolžnih ljudi, ki so izgubili življenja v seriji zločinskih dejanj skrajnežev Al Kaide v New Yorku, Washingtonu in Pensilvaniji, so sporočili z MZZ. "11. september 2001 je usodno spremenil celotni svet. Napadene niso bile le ZDA, ampak tudi transatlantsko zavezništvo in vsi, ki prisegamo na obče človeške vrednote miru, varnosti, svobode, dostojanstva in strpnosti. Šlo je za poskus zloma duha, toda namesto tega je zavezništvo postalo močnejše in enotnejše," je povedal.

Nasilje tako grozovitih razsežnosti je po ministrovih besedah terjalo odločen odziv. Široki mednarodni koaliciji boja proti terorizmu se je pridružila tudi Slovenija, ki je predana načelom politične, gospodarske in verske svobode, hkrati pa zagovarja načela pravne države in spoštovanja človekovega življenja, je povedal.

Logar je še izpostavil, da so aktivnosti Slovenije še naprej usmerjene v preprečevanje terorizma in radikalizacije. Poleg delovanja v okviru Globalne koalicije zoper Daesh, Nata in Evropske unije Slovenija posveča posebno pozornost tudi boju proti terorizmu na Zahodnem Balkanu. "Dvajset let po napadih smo v svetovnem boju proti terorizmu dosegli velik napredek, vendar nas kljub temu čaka še precej dela. Grožnja terorizma se še naprej spreminja in razvija, zato moramo prilagajati in okrepiti skupen odziv nanjo," je poudaril.

Dodal je še, da bo Slovenija še naprej tesno sodelovala z ZDA ter ostalimi zaveznicami in partnericami pri zaščiti naših temeljnih vrednot in kolektivne varnosti.

Tudi začasna odpravnica poslov ameriškega veleposlaništva je zagotovila, da si bodo ZDA prizadevale za bolj miren in spoštljiv svet za prihodnje generacije. "Pred nami so veliki izzivi, vendar pa je velika tudi naša odločnost. Skupaj s svojimi zavezniki, partnerji in prijatelji, kot je Slovenija, bomo premagali nespoštovanje in sovraštvo, ki sta vodila v ta grozljiv dan pred 20 leti," je poudarila. Zahvalila se je Sloveniji in drugim partnerjem po svetu, ki so ZDA stali ob strani v najtežjih trenutkih pred 20 leti in jim stojijo ob strani še danes. "Naša zavezanost do vas kot partnerjev in prijateljev ostaja neomajna," je dejala.

Spomnimo. 11. septembra 2001 je ZDA in ves svet pretresla serija terorističnih napadov. Teroristi Al Kaide so ugrabili štiri potniška letala. Dve sta treščili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno v Pentagon, četrto, namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu, se je po uporu potnikov zrušilo na polje v Pensilvaniji. Umrlo je 2977 ljudi.