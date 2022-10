Spopad Bolsonara in Lule v zadnjem soočenju: 'Brazilci vedo, kdo je lažnivec'

Petkovo predvolilno soočenje, ki ga je predvajala največja brazilska televizija TV Globo, je bilo veliko finale kampanje, ki so jo zaznamovali meseci blatenja in poplave dezinformacij na družbenih omrežjih. Čeprav Lula vodi v javnomnenjskih anketah, poznavalci opozarjajo, da bi se lahko tekma še vedno izšla v prid Bolsonara.

"Brazilci vedo, kdo je lažnivec," je dejal Luiz Inacio Lula da Silva , ko sta se z Bolsonarom sprla glede minimalne plače in Luline korupcijske preteklosti. "Nehaj lagati Lula, nehaj lagati. Postaja grdo," mu je odvrnil Jair Bolsonaro.

Brazilija je sedmo največje gospodarstvo na svetu ter največja in najbolj naseljena država v Latinski Ameriki s približno 156 milijoni volilnih upravičencev.

Bolsonaro je želel v razpravi Brazilce spomniti na korupcijski škandal, v katerega se je pred leti zapletel Lula. Slednji je leta 2010, ko se je poslovil od predsedniškega stolčka, užival visoko podporo javnosti, saj je s socialnimi ukrepi na milijone ljudi rešil iz krempljev revščine. Nato se je zapletel v obsežen korupcijski škandal, zaradi katerega se je znašel tudi za zapahi. Njegovo obsodbo so sicer lani razveljavili, po tem, ko je Vrhovno sodišče ugotovilo, da je bil glavni sodnik v primeru pristranski.

"Z menoj boste varni. Ne bo kraj. Ali želite, da navedem še več primerov korupcije," je dejal Bolsonaro. Lula je na drugi strani obsodil "noro vedenje" Bolsonarove vlade v zadnjih štirih letih. "Izolirali ste Brazilijo. Danes je Brazilija bolj izolirana kot Kuba. Nimate nobenih odnosov z nikomer. Nihče vas noče sprejeti, nihče ne pride na obisk," je opozoril 77-letni Lula.

Bolsonaro mu je odvrnil z nasmeškom. "Veliko se dogaja. Arabski svet me sprejema z odprtimi rokami. Pred časom sem govoril z Bidnom. Govorim z vsemi. Nehaj lagati Lula." Nadaljeval je z naštevanjem ukrepov, ki so prispevali k zmanjšanju brezposelnosti in nižji inflaciji.

Bolsonaro, ki je priljubljen predvsem med koservativnimi volivci, je Lulo prav tako obtožil, da želi legalizirati droge in da je zagovornik splava. Znova je kritiziral tudi volilni sistem, ki ga "pestijo goljufije", in dejal, da bo poraz sprejel le, če na volitvah ne bo nič "neobičajnega".