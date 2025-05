Spopad dveh jedrskih sil: kdo je močnejši?

Indija ima približno 1,46 milijona aktivnih vojakov, dodatnih 1,15 milijona rezervistov in 2,5 milijona pripadnikov paravojaških enot. Na drugi strani ima Pakistan 654.000 aktivnih vojakov, približno 500.000 pripadnikov paravojaških enot. Indija ima na voljo precej večji bazen vojaške in delovne sile. Vsako leto skoraj 24 milijonov Indijcev postane pololetnih in s tem potencialno sposobnih za vojaško službo, Pakistan ima 4,8-milijonski prirast.

Vojni spopadi, še posebej na modernih bojiščih, pogosto dokazujejo, da ni vse v številkah in razpoložljivi vojaški tehniki. Pomembne so tudi logistične in obveščevalne zmogljivosti, predvsem pa implementacija vojaškega potenciala na bojišču. Omenjene sposobnosti in zmogljivosti vojska pa je mogoče oceniti šele v realnih okoliščinah, torej v vojaškem spopadu. Prve ure spopada so pokazale, da pakistanska obramba zračnega prostora trd oreh, saj je Indija izgubila več letal, po pakistanskih trditvah pet.

Večja finančna zmogljivost in vlaganja Indije so ji omogočila hitrejšo in učinkovitejšo posodobitev oboroženih sil in diverzifikacijo virov nabave. Indija, ki je sicer tradicionalno odvisna od Rusije, je povečala uvoz iz Francije, Izraela in Združenih držav. Povečala se je tudi domača proizvodnja, vključno s projekti, ki vključujejo izdelavo letalonosilk, podmornic in helikopterjev.

Po podatkih Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (SIPRI) je Indija postala največji uvoznik orožja na svetu, hkrati pa je zmanjšala svojo odvisnost od Rusije – s 76 odstotkov celotnega uvoza v obdobju 2009–2013 na 36 odstotkov med letoma 2019 in 2023. Pakistan pa prevladujoč delež svoje vojaške opreme dobavlja iz Kitajske. Podatki SIPRI kažejo, da je 82 odstotkov pakistanskega uvoza med letoma 2019 in 2023 prišlo iz Kitajske. Prav tako nabavljajo napredne sisteme in brezpilotne letalnike iz Turčije, določeno orožje pa tudi iz Francije in Rusije.