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Spopad mamilarskih združb v šrilanskem zaporu: najmanj 20 mrtvih in 100 ranjenih

Negombo, 06. 07. 2026 12.52 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Spopad v zaporu na Šrilanki

V zaporu v mestu Negombo na zahodu Šrilanke so v nedeljo zvečer izbruhnili siloviti spopadi med zaporniki iz dveh rivalskih mamilarskih združb. V enem najhujših zaporniških izgredov v državi v zadnjih letih je umrlo najmanj 20 ljudi, med njimi štirje pazniki, več kot sto ljudi pa je bilo ranjenih.

Nasilje se je začelo v nedeljo zvečer v zaporu v Negombu, približno 40 kilometrov severno od prestolnice Kolombo, kjer, kot navaja Euronews, kazen prestaja skoraj 10.000 zapornikov. Po navedbah policije so se spopadli pripadniki dveh rivalskih mamilarskih združb.

Vir iz bolnišnice je za Al Jazeero povedal, da je v izgredih umrlo najmanj 16 zapornikov in štirje pazniki.

Direktor bolnišnice v Negombu Pushpa Gamlath je po poročanju AFP potrdil, da so v zdravstveno ustanovo pripeljali 23 trupel, v bolnišnico pa so sprejeli tudi več kot 100 ranjenih zapornikov in paznikov. Dodal je, da imajo nekateri poškodovani strelne rane.

Po navedbah policije so bili med žrtvami tudi štirje pazniki, ki so poskušali ustaviti izgrede. Oblasti so zaradi zaostrenih razmer na območje napotile posebne policijske enote, razmere pa spremljajo tudi z droni. Pred zaporom se je medtem zbrala množica sorodnikov zapornikov.

Spopad v zaporu na Šrilanki
Spopad v zaporu na Šrilanki
FOTO: AP

Gre za najhujši zaporniški upor na Šrilanki po letu 2020, ko je med nemiri v drugem zaporu, ki so izbruhnili med pandemijo covida-19, umrlo 11 zapornikov, več kot sto ljudi pa je bilo ranjenih.

Šrilanški zapori so po poročanju Euronewsa močno prenatrpani, v njih je trenutno zaprtih okoli 41.250 ljudi, kar je približno štirikrat več od predvidene zmogljivosti.

Šrilanka zapor Negombo mamilarske združbe

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bronco60
06. 07. 2026 13.09
Pismo, naj pridejo v Dobrunje v wellnes, pa mal športa.
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bibaleze
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