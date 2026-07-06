Spopad mamilarskih združb v šrilanskem zaporu: najmanj 20 mrtvih in 100 ranjenih

Nasilje se je začelo v nedeljo zvečer v zaporu v Negombu, približno 40 kilometrov severno od prestolnice Kolombo, kjer, kot navaja Euronews, kazen prestaja skoraj 10.000 zapornikov. Po navedbah policije so se spopadli pripadniki dveh rivalskih mamilarskih združb.

Vir iz bolnišnice je za Al Jazeero povedal, da je v izgredih umrlo najmanj 16 zapornikov in štirje pazniki.

Direktor bolnišnice v Negombu Pushpa Gamlath je po poročanju AFP potrdil, da so v zdravstveno ustanovo pripeljali 23 trupel, v bolnišnico pa so sprejeli tudi več kot 100 ranjenih zapornikov in paznikov. Dodal je, da imajo nekateri poškodovani strelne rane.

Po navedbah policije so bili med žrtvami tudi štirje pazniki, ki so poskušali ustaviti izgrede. Oblasti so zaradi zaostrenih razmer na območje napotile posebne policijske enote, razmere pa spremljajo tudi z droni. Pred zaporom se je medtem zbrala množica sorodnikov zapornikov.