Spopadi med policijo in protestniki na protivladnih protestih v Iraku

V iraški prestolnici so ponovno izbruhnili spopadi med iraškimi varnostnimi silami in protestniki, potem ko se je več tisoč ljudi zbralo na ulicah po vsej državi ob obletnici protivladnih protestov, ki so se začeli oktobra lani. V Bagdadu so varnostne sile s solzivcem poskušale odgnati demonstrante, nekateri protestniki pa so na policijo metali kamenje in molotovke.

Iraška policija je medtem uradno sporočila, da so njene sile bile oborožene le s pendreki in da je bilo v spopadih lažje poškodovanih 50 policistov in protestnikov. Nasilje je izbruhnilo potem, ko so varnostne sile protestnikom preprečile prehod čez most, ki vodi do močno utrjene Zelene cone, kjer se nahajajo vleposlaništva in vladne pisarne.

"Minilo je leto dni in še vedno si želimo živeti v državi brez korupcije" je povedala Batool Hussein, demonstrantka na osrednjem bagdadskem trgu Tahrir v osrčju protestov. "Še vedno želimo odstraniti koruptivce z oblasti in še vedno želimo vedeti, kdo je lani pobil protestnike."Uday Jaberi, aktivist iz mesta Nasiriya na jugu, je politikom poslal jezno sporočilo: "Ti mladi ljudje niso prišli zastonj; prišli so pretresti prestole, na katerih ste sedeli, vi pokvarjeni ljudje."

Protivladno mladinsko portestno gibanje se je pričelo oktobra 2019, ko je več deset tisoč Iračanov na ulicah protestiralo proti korupciji oblasti, visoki brezposelnosti, vladajočim so očitali slab dostop do električne enrgije in pitne vode ter zahtevali odstop vlade in razpustitev parlamenta. Zahtevali so tudi, da koruptivni politiki in tisti, ki so odredili nasilje nad protestniki, za svoja dejanja odgovarjajo.