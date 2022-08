Spopad rivalskih kartelov v Mehiki, najmanj 11 mrtvih

Več sto mehiških vojakov je bilo v petek poslanih v obmejno mesto Juarez, po tem, ko so se spopadi v zaporu med člani dveh rivalskih kartelov preselili še na ulice, kjer je bilo ubitih 11 ljudi, večina civilistov, so sporočile oblasti. Podsekretar za javno varnost Ricardo Mejía je pojasnil, da se je vse začelo s prepirom v državnem zaporu Cereso. Spopadli sta se Los Chapos, člani zloglasnega kartela Sinaloa, ki ga je nekoč vodil Joaquin "El Chapo" Guzman, in lokalna skupina Los Mexicles.

V mesto je prispelo približno 300 vojakov vojske, še 300 pa naj bi jim sledilo. V tem času so se sicer spopadi umirili, red je bil ponovno vzpostavljen. "Upamo, da se to ne bo ponovilo, saj so bili napadeni nedolžni ljudje," je dejal mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador.