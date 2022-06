Spopad z visokimi cenami: Črna gora omejila maržo na nekatera živila

"Našli smo optimalno rešitev, da zavarujemo državljane in ublažimo rast cen ter da imajo naši trgovci še vedno interes, da prodajajo te izdelke," je dejal minister. Poudaril je, da ima Črna gora dovolj energentov in živilskih izdelkov.

Omejitev marže na osnovna živila je edini mogoči in normalni model delovanja države, da ne škoduje pridelovalcem in prepreči pomanjkanja živil, je sporočil črnogorski minister za gospodarski razvoj in turizem Goran Đurović.

Hrana se je v Črni gori, tako kot drugod po Evropi, začela dražiti ob začetku vojne v Ukrajini. Liter olja danes stane približno 2,3 do 2,4 evra, medtem ko je v začetku minulega leta stal en evro. Prav tako se je za enkrat podražil kilogram moke in danes stane 0,8 evra.

Povprečna plača v aprilu je v BiH po podatkih državnega statističnega urada znašala 1083 konvertibilnih mark (552 evrov), kar pomeni, da štiričlanska družina teh stroškov ne more pokriti niti z dvema povprečnima plačama.

Srbija je cene osnovnih živil, kot so meso, olje, mleko, moka in sladkor, za tri mesece omejila že ob koncu lanskega novembra. Konec aprila je ukrep podaljšala za 60 dni.

Na Hrvaškem od 1. aprila velja ukrep znižane stopnje DDV na določena živila. DDV na sveže meso, ribe, jajca, sadje, zelenjavo, jedilna olja in mast, otroško hrano ter gnojila in pesticide se je znižal s 13 na pet odstotkov, DDV na maslo in margarino pa s 25 na pet odstotkov.

V Sloveniji so ukrepi za premagovanje trenutne energetske in prehranske draginje v pripravi in naj bi bili znani do konca tega meseca.