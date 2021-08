Spopad za stolček Merklove: komu kaže najbolje?

Pred kamerami se bodo srečali kanclerski kandidat stranke CDU, ki ji pripada tudi Merklova, Armin Laschet, Olaf Scholz, kandidat SPD, in Annalena Baerbock iz vrst Zelenih.

Soočenje bo edinstveno, ker med kandidati ni nobenega branilca kanclerskega položaja, politične moči pa bodo merili trije in ne dva kandidata.

Še bolj zanimivo pa seveda je, kaj vse se je v tem času spremenilo na političnem prizorišču.

Pred štirimi leti je v zadnji raziskavi javnega mnenja pred televizijskim dvobojem med kanclerko Merklovo in takratnim izzivalcem Martinom Schulzem (SPD) stranka slednjega za stranko Merklove zaostajala za 17 odstotnih točk. Tokrat SPD za tri odstotne točke vodi, CDU/CSU sledi z 21 odstotki, kar pa je najnižja podpora, ki jo je javnomnenjski inštitut Insa kdaj koli izmeril za CDU/CSU.

YouGov je ob tem še izmeril, da zeleni uživajo 16-odstotno podporo, liberalci 13-odstotno, skrajni Alternativa za Nemčijo (AfD) in Levica pa 11-odstotno oziroma 8-odstotno.

Še slabše krščanskim demokratom kaže, ko gre za merjenje podpore kanclerskim kandidatom. Socialdemokrat Scholz uživa daleč največjo podporo, sledita Laschet in Baerbockova.

Glede na pravzaprav katastrofalne številke, bo nocoj pod največjim pritiskom Laschet, ki bi moral nastopiti odlično, če želi obrniti trend padanja podpore. Še pred mesecem dni je bila namreč podpora CDU/CSU pri 30 odstotkih, krivdo za preobrat pa številni pripisujejo Lachetu, ki je med drugim javnost razjezil, ko se je med obiskom območja, ki so ga prizadele uničujoče poplave, smejal.

Za volivce pa bo ena zanimivejših tem odnos kandidatov do Levice. Nemčiji se namreč obeta zasuk v levo – oziroma, kot pravi šef CSU Markus Söder – "zgodovinski zdrs v levo". Scholz in Baerbockova izrecno ne izključujeta možne koalicije z Levico. Na volivce bi tako lahko vplivalo tudi vprašanje smeri države v prihodnjem obdobju, potem ko je za njimi dolgo obdobje desno-sredinske politike. CDU/CSU prav v to vprašanje delno že usmerja kampanjo. Unija naj bi tako še okrepila nagovarjanje ljudi z vprašanjem, "ali želijo stabilnost ali zasuk".

Pričakuje se tudi, da bodo na soočenju nekaj pozornosti namenili aktualnim razmeram v Afganistanu in pandemiji covida-19.

Glavni akterji tokratnih nemških volitev v televizijska soočenja sicer polagajo veliko upov. Vodja regionalne skupine CSU Alexander Dobrindt meni, da se bodo lahko ljudje odločili na podlagi videnega. Za Donaukurier je dejal: "Vsakdo lahko tako vidi neposredno primerjavo kandidatov."

Predstavnik Zelenih Robert Habeck pa je ocenil, da se bo njihova kandidatka pred kamerami dobro znašla. "Tako Olaf Scholz kot Armin Laschet želita pravzaprav podaljšati obdobje Merklove in voditi depolarizirano politiko, ki ne daje odgovorov," je dejal za Welt am Sonntag. To pa se po njegovem ne ujema z družbenim razpoloženjem, za katerega sta značilna velik nemir in dezorientacija: "Zato bo Annalena Baerbock s svojo bistroumnostjo in energijo lahko dosegla gledalce."

Nemci bodo volili 26. septembra.