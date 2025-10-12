Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Spopadi med Afganistanom in Pakistanom, ključni mejni prehodi zaprti

Kabul/Islamabad, 12. 10. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
55

Nočni spopadi na meji med Afganistanom in Pakistanom so terjali več žrtev. Talibani so na novinarski konferenci v Kabulu sporočili, da je umrlo 58 pakistanskih vojakov, še 30 jih je bilo ranjenih, Pakistan pa je medtem sporočil, da so ubili 200 talibanov in drugih borcev ter da je število ranjenih še veliko večje. Spopadi na meji med državama so izbruhnili po četrtkovih zračnih napadih Pakistana.

V četrtek zvečer je bila po poročanju tujih medijev tarča pakistanskih zračnih napadov prestolnica Kabul, v ločenem napadu pa so zadeli tudi tržnico v mejni provinci Paktika. Pakistan sicer ni neposredno prevzel odgovornosti za zračne napade.

Tiskovna konferenca talibanskih oblasti
Tiskovna konferenca talibanskih oblasti FOTO: AP

Talibanske sile so povračilne napade izvedle vzdolž sporne razmejitvene Durandove linije, ki ločuje državi. Po navedbah tiskovnega predstavnika vlade v Kabulu so talibani na meji med Afganistanom in Pakistanom ubili 58 pakistanskih vojakov. Ob tem so zavzeli več kot 20 pakistanskih vojaških postojank, poročajo tuji mediji.

Že v soboto zvečer je talibansko obrambno ministrstvo sporočilo, da je uspešno izvedlo oboroženo povračilno operacijo. 

Po poročanju Al Jazeera se je oglasila tudi pakistanska vojska. Kot so sporočili, je bilo ubitih več kot 200 talibanov in drugih borcev ter da je število ranjenih še veliko večje, infrastrukturna škoda na talibanskih postojankah, taboriščih, poveljstvih in podpornih mrežah teroristov pa da je obsežna.

Priznali so sicer, da je bilo v spopadih ubitih tudi 23 njihovih vojakov.

Talibanski borci ob meji s Pakistanom
Talibanski borci ob meji s Pakistanom FOTO: Profimedia

Pakistanski zunanji minister Ishaq Dar pričakuje, da bo "talibanska vlada sprejela konkretne ukrepe proti terorističnim elementom in njihovim storilcem, ki želijo spodkopati pakistansko-afganske odnose". Dodal je, da njihova dejanja niso usmerjena proti miroljubnemu afganistanskemu civilnemu prebivalstvu. "Pakistan bo sprejel vse možne ukrepe za obrambo svojega ozemlja, suverenosti in svojega ljudstva," je še sporočil na družbenem omrežju.

Spopadi so se ob posredovanju Katarja in Savdske Arabije končali ob polnoči, talibanske sile pa so trenutno na obrambnih položajih. Predstavnik Kabula je zatrdil, da pakistanska vojska napade nadaljuje.

Mejni prehodi zaprti, na ključnem dodatni vojaki

Po poročanju tujih medijev zjutraj spopadov na večjih mejnih prehodih ni bilo več. Ključni mejni prehodi med državama so zaprti, na glavnem mejnem prehodu Torkham, ki povezuje Kabul in Islamabad, pa sta vojski namestili dodatne vojake.

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so pakistanski talibani (TTP), ki delujejo z ozemlja Afganistana, izvedli več napadov proti pakistanskim varnostnim silam, letos se je ta boj še zaostril. TTP je sicer ločena skupina talibanov, a je po navedbah Islamabada tesno povezana z afganistanskimi in brez kazni deluje na njihovem ozemlju.

Med januarjem in septembrom je v spopadih v obmejnih regijah umrlo več kot 500 ljudi, med njimi 311 vojakov in 73 policistov, je v petek dejal tiskovni predstavnik pakistanske vojske. Pakistan je že večkrat neuspešno poskušal prepričati afganistanske talibane, naj prenehajo podpirati TTP.

V Kabulu so danes zavrnili pakistanske trditve, da Afganistan nudi zavetišče pakistanskim talibanom. Trdijo, da Pakistan v mednarodni skupnosti širi dezinformacije in zaostruje napetosti s čezmejnimi bombardiranji in kršitvami zračnega prostora.

pakistan afganistan spopadi
Naslednji članek

Kje preživeti jesen življenja? Slovenija na sedmem mestu od stotih

Naslednji članek

Mini koza v zagrebškem živalskem vrtu opraskala otroka, starši klicali policijo

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (55)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
12. 10. 2025 15.19
+2
V sandalih ja gor pa ta buljši izraelski jopic in vojaska uniforma nato guna... Glih ve en rovtar kok so udobni te sandali sploh ce jih od rojstva nosis.
ODGOVORI
2 0
Watchy
12. 10. 2025 15.11
+1
Koker vem je irusalem sveto mesto vseh treh abrahamskih religiji zakaj se pa točno tolčejo pa nevem in me niti ne zanima ker nisem veren in mi je vseeno kaj je blo 3000 let nazaj.
ODGOVORI
2 1
FlatyEric
12. 10. 2025 15.09
+2
Lažejo eni in drugi. Pustiti jih je treba naj se potolčejo med sabo.
ODGOVORI
2 0
Watchy
12. 10. 2025 15.03
+5
Z afganistanci se ni za igrati....
ODGOVORI
6 1
Rožle Patriot
12. 10. 2025 14.59
+6
hmm ... a te zaviti Pajaci se kar že med sabo tolčejo ..??? .. A tukaj je tudi Trump kriv ..???
ODGOVORI
10 4
Veščec
12. 10. 2025 15.02
+2
Še eno žarišče,ko ga bo oranžni rešu.za šalo
ODGOVORI
3 1
Desno
12. 10. 2025 15.05
+0
Za rusofile sigurno
ODGOVORI
3 3
Rožle Patriot
12. 10. 2025 15.07
+2
hmm .. mu bodo že za 2 Nobelovi nagradi dolžni ..!
ODGOVORI
3 1
Watchy
12. 10. 2025 15.08
+1
Sej rusofili se tudi med sabo tolčejo..Pa izrael tudi svoje tolče.
ODGOVORI
3 2
Rožle Patriot
12. 10. 2025 15.15
+2
Jah, to govorim že od samega začetka vojne ... Da se Pravoslavci med sabo tolčejo ..! .. Da je Rusija napadla kar svoje !!!
ODGOVORI
2 0
Shisui
12. 10. 2025 14.57
+5
Med islamisti ne bo nikoli miru. Ne moreš nekoga od malih nog učiti koga vse naj sovraži in se potem čuditi, ko odraste in sovraži vse okoli sebe.
ODGOVORI
5 0
Resni
12. 10. 2025 14.51
+10
Kikla, kalašnik in sandali. Manjka njim še 200 let do civilizacije.
ODGOVORI
12 2
Rudar
12. 10. 2025 15.08
+1
400
ODGOVORI
1 0
enajstdvanajst1
12. 10. 2025 14.51
+5
tam itak nikoli ne bo miru.. škoda da so ameri poskušali narediti mir..zmetali so milijone pa nič od tega. Rusi so imeli vojno z njimi 10 let potem amerikanci pa vse okrog drzave... Morali bi pustiti sadama pa bi imeli mir... iran in irak bi se vedno med sabo pa afganistan bi se z svojimi sosoedi vedno pa rusijo... to da so hoteli narediti mir je bila velika napaka
ODGOVORI
5 0
Tho mp son
12. 10. 2025 14.49
+3
Novo krizno območje , ki zna biti pri nas predvolilna notranjepolitična tema . Gaza se bo počasi izpela ...
ODGOVORI
4 1
Killing of Hind Rajab
12. 10. 2025 14.46
+0
spet britanci in usa...briti so ločili z mejo ki so jo oni določili cca polovico paštunov v dve državi..usa ustvarili talibane v Afganistanu in evo nove vojne..usa hočejo tudi nazaj " svojo " bazo bagram...ki je seveda nikoli ne bodo dobili in zato so pospešili ta konflikt
ODGOVORI
3 3
Magic-G-spot
12. 10. 2025 14.51
-2
Saj zdaj se bodo sami zmenili Pakistanci in Afganistanci, ce seveda nebodo spet prosili za pomoc zahod.....
ODGOVORI
0 2
Killing of Hind Rajab
12. 10. 2025 14.55
-2
oni nič ne odločajo....spet je zadaj močvirski mirovnik trump in usa interesi...Geneza tega konflikta Afganistan - Pakistan. Glavno ljudstvo v Afganistanu so Paštuni (predstavljajo približno 45 % prebivalstva, približno 20 milijonov, ostalo so Tadžiki, Uzbeki ...). Zdaj, na meji z Afganistanom, v Pakistanu ... živi približno 40 milijonov Paštunov. Ni mi treba posebej poudarjati, da so meje kolonialne in zapuščina ... hmm ... Velike Britanije. Ampak jasno vam je, da obstaja želja, da bi Paštuni vsi živeli v eni državi, tako kot vsa druga ljudstva na tem planetu. Odlična priložnost za zainteresirane strani, da sprožijo ta konflikt in se od njega okoristijo. Kdo so zdaj te zainteresirane strani ... poskusite to ugotoviti sami ... Paštuni so vsi živeli v Afganistanu. Nato so Britanci v dogovoru z oblastmi v Kabulu zavzeli del Afganistana in potegnili tako imenovano Durandovo linijo ter ga priključili Indiji. Ne spomnim se, kje sem to prebral, ampak ta sporazum je potekel okoli leta 1999 in po sporazumu naj bi bil vrnjen Afganistanu. Dedičem te pogodbe ne pride na misel, da bi jo spoštovali. To ni današnja Indija...
ODGOVORI
0 2
Magic-G-spot
12. 10. 2025 15.13
Tisti opankarji vedno najdejo izgovore da lahko potem primejo za kalasnikovke raketomete pa da se malo raztreljujejo. Marsikje na zahodu ni meja zarctana prav pa zaradi tega drzave ne gredo v vojno.... Pa Afganistan ce bi moral vrnit zahodu vse miljarde ki so jih zmetal not ucinka tako nobenega bi morali zacet kaj koristnega pocet ne pa samo in studirat neumnosti.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
12. 10. 2025 15.15
Posedat in studirat neumnosti.
ODGOVORI
0 0
osservatore
12. 10. 2025 14.43
+1
Nobene škode ne bo, če se bodo zdesetkali. Naval v EU bo občutno manjši.
ODGOVORI
5 4
proofreader
12. 10. 2025 14.43
+2
Trump že rešuje situacijo, končal bo deveto vojno.
ODGOVORI
3 1
osservatore
12. 10. 2025 14.47
+3
Ta bo verjetno že njegova štirinajsta, ki jo bo uredil in dobil nobelovo nagrado.
ODGOVORI
3 0
proofreader
12. 10. 2025 14.42
+2
Pakistan ima jedrsko orožje, z njimi se ne gre šaliti.
ODGOVORI
4 2
jutri_pa_res
12. 10. 2025 14.40
+2
Jasno je že, da talibani niso sposobni voditi Afganistana po normalni mirni poti v nekako prihodnost. Morajo biti z nekom v vojni, to je vse, kar znajo.
ODGOVORI
4 2
medusa
12. 10. 2025 14.33
+1
Hahahahaha...Da dol pades...Dajmo se mi s svojim sr ukvarjat...Teli pac utivajo v vojnah.
ODGOVORI
4 3
neodvisen
12. 10. 2025 14.29
+2
Bosta fajonka in golob uredila.
ODGOVORI
7 5
Fluxx
12. 10. 2025 14.26
+4
Vazn da se dogaja. To pol mal niha delnice pa se fajn sluz
ODGOVORI
4 0
klop12
12. 10. 2025 14.25
+1
še ena vojna, za katero bo bluzil, da je preprečil...
ODGOVORI
5 4
ptuj.si
12. 10. 2025 14.43
-2
Golob?
ODGOVORI
1 3
a res1
12. 10. 2025 14.24
+4
No, nebo dolgčas. Krump je že na trnih...
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286