Spopadi med Afganistanom in Pakistanom, ključni mejni prehodi zaprti

V četrtek zvečer je bila po poročanju tujih medijev tarča pakistanskih zračnih napadov prestolnica Kabul, v ločenem napadu pa so zadeli tudi tržnico v mejni provinci Paktika. Pakistan sicer ni neposredno prevzel odgovornosti za zračne napade.

Talibanske sile so povračilne napade izvedle vzdolž sporne razmejitvene Durandove linije, ki ločuje državi. Po navedbah tiskovnega predstavnika vlade v Kabulu so talibani na meji med Afganistanom in Pakistanom ubili 58 pakistanskih vojakov. Ob tem so zavzeli več kot 20 pakistanskih vojaških postojank, poročajo tuji mediji.

Že v soboto zvečer je talibansko obrambno ministrstvo sporočilo, da je uspešno izvedlo oboroženo povračilno operacijo.

Po poročanju Al Jazeera se je oglasila tudi pakistanska vojska. Kot so sporočili, je bilo ubitih več kot 200 talibanov in drugih borcev ter da je število ranjenih še veliko večje, infrastrukturna škoda na talibanskih postojankah, taboriščih, poveljstvih in podpornih mrežah teroristov pa da je obsežna.

Priznali so sicer, da je bilo v spopadih ubitih tudi 23 njihovih vojakov.