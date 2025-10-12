Spopadi med Afganistanom in Pakistanom, ključni mejni prehodi zaprti

V četrtek zvečer je bila po poročanju tujih medijev tarča pakistanskih zračnih napadov prestolnica Kabul, v ločenem napadu pa so zadeli tudi tržnico v mejni provinci Paktika. Pakistan sicer ni neposredno prevzel odgovornosti za zračne napade.
Talibanske sile so povračilne napade izvedle vzdolž sporne razmejitvene Durandove linije, ki ločuje državi. Po navedbah tiskovnega predstavnika vlade v Kabulu so talibani na meji med Afganistanom in Pakistanom ubili 58 pakistanskih vojakov. Ob tem so zavzeli več kot 20 pakistanskih vojaških postojank, poročajo tuji mediji.
Že v soboto zvečer je talibansko obrambno ministrstvo sporočilo, da je uspešno izvedlo oboroženo povračilno operacijo.
Po poročanju Al Jazeera se je oglasila tudi pakistanska vojska. Kot so sporočili, je bilo ubitih več kot 200 talibanov in drugih borcev ter da je število ranjenih še veliko večje, infrastrukturna škoda na talibanskih postojankah, taboriščih, poveljstvih in podpornih mrežah teroristov pa da je obsežna.
Priznali so sicer, da je bilo v spopadih ubitih tudi 23 njihovih vojakov.
Pakistanski zunanji minister Ishaq Dar pričakuje, da bo "talibanska vlada sprejela konkretne ukrepe proti terorističnim elementom in njihovim storilcem, ki želijo spodkopati pakistansko-afganske odnose". Dodal je, da njihova dejanja niso usmerjena proti miroljubnemu afganistanskemu civilnemu prebivalstvu. "Pakistan bo sprejel vse možne ukrepe za obrambo svojega ozemlja, suverenosti in svojega ljudstva," je še sporočil na družbenem omrežju.
Spopadi so se ob posredovanju Katarja in Savdske Arabije končali ob polnoči, talibanske sile pa so trenutno na obrambnih položajih. Predstavnik Kabula je zatrdil, da pakistanska vojska napade nadaljuje.
Mejni prehodi zaprti, na ključnem dodatni vojaki
Po poročanju tujih medijev zjutraj spopadov na večjih mejnih prehodih ni bilo več. Ključni mejni prehodi med državama so zaprti, na glavnem mejnem prehodu Torkham, ki povezuje Kabul in Islamabad, pa sta vojski namestili dodatne vojake.
Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so pakistanski talibani (TTP), ki delujejo z ozemlja Afganistana, izvedli več napadov proti pakistanskim varnostnim silam, letos se je ta boj še zaostril. TTP je sicer ločena skupina talibanov, a je po navedbah Islamabada tesno povezana z afganistanskimi in brez kazni deluje na njihovem ozemlju.
Med januarjem in septembrom je v spopadih v obmejnih regijah umrlo več kot 500 ljudi, med njimi 311 vojakov in 73 policistov, je v petek dejal tiskovni predstavnik pakistanske vojske. Pakistan je že večkrat neuspešno poskušal prepričati afganistanske talibane, naj prenehajo podpirati TTP.
V Kabulu so danes zavrnili pakistanske trditve, da Afganistan nudi zavetišče pakistanskim talibanom. Trdijo, da Pakistan v mednarodni skupnosti širi dezinformacije in zaostruje napetosti s čezmejnimi bombardiranji in kršitvami zračnega prostora.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.