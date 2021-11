Spopadi na meji med Armenijo in Azerbajdžanom zahtevali smrtne žrtve

Na meji med Armenijo in Azerbajdžanom so znova izbruhnili spopadi. Armenija je potrdila, da je v nasilju umrlo več armenskih vojakov. Kot so dodali, so pri tem izgubili nadzor nad dvema vojaškima strateškima točkama. Evropska unija je pozvala h končanju sovražnosti.

Armensko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je po napadu azerbajdžanskih sil izbruhnilo nasilje, pri čemer so bili ubiti in ranjeni armenski vojaki. Število žrtev še preverjajo. Ministrstvo je kasneje še sporočilo, da je azerbajdžanska vojska zajela 12 armenskih vojakov. icon-expand V spopadu so bili ubiti in ranjeni armenski vojaki. FOTO: Shutterstock Strani se sicer medsebojno obtožujeta, kdo je začel spopade. Azerbajdžansko obrambno ministrstvo je namreč v izjavi sporočilo, da so armenski vojaki napadli azerbajdžanske položaje. V spopadu sta bila ranjena dva azerbajdžanska vojaka. Iz Bakuja so še dodali, da "jim je uspelo ustaviti napredek sovražnika, obkoliti in pridržati armenske pripadnike". Evropska unija je obe strani pozvala, naj končata vse oblike sovražnosti. "Zahtevne razmere v regiji, EU je zavezana sodelovanju s partnerji, da se premaga napetosti za plodovit in stabilni Južni Kavkaz," je tvitnil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Armenija se je sicer za pomoč že obrnila na Rusijo. Ta mora v okviru Organizacije dogovora o kolektivni varnosti v primeru tuje invazije varovati Armenijo. Novi spopadi so izbruhnili eno leto po lanskih spopadih, v katerih je umrlo več kot 6500 ljudi. Po šesttedenskem konfliktu v Gorskem Karabahu sta državi ob pomoči Rusije sklenili dogovor, po katerem je Armenija izgubila del ozemlja, ki ga je nadzorovala desetletja. PREBERI ŠE V šestih tednih spopadov je bilo ubitih 2317 armenskih vojakov