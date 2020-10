Spopadi na protivladnih protestih na Tajskem

Na tisoče tajskih protestnikov se je ob obletnici množične vojaške vstaje proti diktaturi, ki se je zgodila leta 1973, odpravilo na načrtovani pohod proti vladni hiši v Bangkoku, da bi pritisnilo na zahteve po odhodu premierja Prayutha Chan-oche in zahtevalo novo ustavo. Protesti, ki trajajo že tri mesece, za Tajsko predstavljajo največji izziv v zadnjih letih.

Današnje demonstracije so zadnje v nizu, ki so potekale v zadnjih mesecih, v katerih so protestniki opozarjali na vedno večji pritisk oblasti. Strokovnjaki menijo, da bi bil ta teden lahko prelomen za protestniško gibanje, ki poziva k novi ustavi, razpustitvi parlamenta in odstopu premierja Prayut Chan-o-cha ter konec ustrahovanja vladnih kritikov. Demonstranti so zatrdili, da si ne prizadevajo za ukinitev monarhije, temveč za zmanjšanje kraljeve moči, ki mu jo omogoča ustava.

"Dol z diktaturo. Živela demokracija," so skandirali udeleženci, ki so se zbrali pri spomeniku demokracije, kjer so se iz oči v oči gledali s tisočimi podporniki monarhije, ki so bili oblečeni v prepoznavne rumene majice. Med protestniki in zagovorniki monarhije so izbruhnili spopadi, potem, ko jih je policija poskušala ločiti so se obmetavali s steklenicami, zapele so tudi pesti. Novinar Scott Heidler iz Al Jazeere, je iz Bangkoka poročal, da je "policija čez cesto postavila avtobuse in policijske kordone, da bi protestnikom preprečili vhod v vladno hišo".Dodal je še: "Dovolijo jim, da protestirajo pri spomeniku demokracije, vsekakor pa jim želijo preprečiti, da bi šli v vladno hišo."Vodja podpornikov monarhije Buda Issara je dejal, da protestniki lahko zahtevajo demokracijo, vendar ne smejo pozivati k reformam monarhije: "Institucije se ne smejo dotikati."

icon-expand Na protestih pri spomeniku demokracije se je v Bangkoku ponovno zbralo na tisoče ljudi. FOTO: AP

Kralju so skandirali že dan prej Protestniki so kralja izzvali že včeraj in skandirali pred njegovim konvojem čez mesto, potem ko so policisti med protesti prijeli 21 aktivistov, poroča BBC. Včeraj je na Tajskem potekal državni praznik, saj so obeleževali četrto obletnico smrti kralja Bhumibola Adulyadeja. Kralj Maha Vajiralongkorna, ki je krono prevzel leta 2016 po smrti svojega očeta, večino svojega časa preživi v tujini, se je ta teden, zaradi številnih kraljevskih dolžnosti, vrnil na Tajsko. Demonstranti so Vijalongkornu skandirali "izpustite naše prijatelje"in v znak dvignili tri prste, ki je značilen simbol protestov.

Tisti, ki pozivajo k reformam v monarhiji, tvegajo dolgoletne zaporne kazni. Tajski državljani naj bi monarha častili brez dvoma, kritiziranje kralja, kraljice ali morebitnega dediča pa je kaznovano z nekaterimi najstrožjimi zakoni na svetu. Toda ti tabuji se rušijo, saj kar se je začelo kot protivladni shodi pod vodstvom študentov v nekaterih mestih po državi, je od takrat preraslo v gibanje.

icon-expand Panusaya Sithijirawattanakul FOTO: AP