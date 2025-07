Na tajsko-kambodški meji topništvo, tanki, kopenske sile, bojna letala

Dolgotrajni ozemeljski spor med Tajsko in Kambodžo se je v četrtek razvil v intenzivne spopade, v katerih sta strani uporabili topništvo, tanke, kopenske sile in bojna letala.

Kot je sporočila tajska vojska, so se spopadi na območjih vzdolž meje med državama davi po krajevnem času nadaljevali. Kamboške sile so izvedle bombardiranje s topništvom in raketnimi sistemi, tajske čete pa so se odzvale s podpornim ognjem, je v izjavi navedla vojska in prebivalce regij na vzhodu Tajske pozvala, naj se izogibajo območjem ob meji.

Po podatkih tajskega ministrstva za zdravje se je število smrtnih žrtev v dveh dneh spopadov povečalo na 15. Med njimi je 14 civilistov in en vojak, 46 ljudi je ranjenih, med njimi 15 vojakov. Zaradi spopadov so v štirih obmejnih provincah evakuirali več kot 138.000 ljudi.