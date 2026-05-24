Spopadi s policijo na ulicah Beograda, pridržanih 23 ljudi

Protest na trgu Slavija se je okoli 20. ure mirno končal, nato pa so se posamezne skupine protestnikov, med njimi so bili nekateri zamaskirani, spopadle s policijo, ki je varovala shod Vučićevih privržencev, ki je potekal hkrati, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Aleksandar Vučić, ki je danes začel obisk na Kitajskem, je na Instagramu zapisal, da protestniki niso razgrnili svojega načrta, temveč so le pokazali svojo nasilno naravo. "Po nasilju na beograjskih ulicah jih še enkrat pozivam k dialogu in upam, da bodo razumeli, da državljani Srbije ne mislijo enako kot oni," je zapisal Vučić.
Notranji minister Ivica Dačić pa je sporočil, da so bili policisti napadeni okoli 20 minut čez 20. uro. Po napadu so pridržali 23 ljudi.
Srbsko notranje ministrstvo je ocenilo, da se je sobotnega shoda udeležilo 34.000 ljudi, medtem ko so organizatorji navajali, da jih je bilo več kot 100.000. S kampanjo želijo študenti, ki so na čelu protestnega gibanja, spodbuditi predsednika Aleksandra Vučića k razpisu predčasnih volitev. Vučić je v četrtek namignil, da bi lahko potekale jeseni.
Pred protesti so v Srbiji v soboto ustavili železniški promet, potem ko naj bi pristojni prejeli anonimno grožnjo o podtaknjenih eksplozivnih napravah. V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet.
Protesti so Srbijo zajeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Protestniki so na shodih in pohodih sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.
