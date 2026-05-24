Tujina

Spopadi s policijo na ulicah Beograda, pridržanih 23 ljudi

Beograd, 24. 05. 2026 07.43 pred 26 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA M.S.
Izgredi v Srbiji

V Beogradu so v soboto zvečer po mirnem študentskem protestnem shodu na trgu Slavija, ki so se ga udeležili deset tisoči ljudje iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića.

Protest na trgu Slavija se je okoli 20. ure mirno končal, nato pa so se posamezne skupine protestnikov, med njimi so bili nekateri zamaskirani, spopadle s policijo, ki je varovala shod Vučićevih privržencev, ki je potekal hkrati, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Aleksandar Vučić, ki je danes začel obisk na Kitajskem, je na Instagramu zapisal, da protestniki niso razgrnili svojega načrta, temveč so le pokazali svojo nasilno naravo. "Po nasilju na beograjskih ulicah jih še enkrat pozivam k dialogu in upam, da bodo razumeli, da državljani Srbije ne mislijo enako kot oni," je zapisal Vučić.

Notranji minister Ivica Dačić pa je sporočil, da so bili policisti napadeni okoli 20 minut čez 20. uro. Po napadu so pridržali 23 ljudi.

Srbsko notranje ministrstvo je ocenilo, da se je sobotnega shoda udeležilo 34.000 ljudi, medtem ko so organizatorji navajali, da jih je bilo več kot 100.000. S kampanjo želijo študenti, ki so na čelu protestnega gibanja, spodbuditi predsednika Aleksandra Vučića k razpisu predčasnih volitev. Vučić je v četrtek namignil, da bi lahko potekale jeseni.

Organizatorji trdijo, da se je shoda udeležilo več kot 100.000 ljudi.
FOTO: AP

Pred protesti so v Srbiji v soboto ustavili železniški promet, potem ko naj bi pristojni prejeli anonimno grožnjo o podtaknjenih eksplozivnih napravah. V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet.

Protesti so Srbijo zajeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Protestniki so na shodih in pohodih sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

srbija protesti nasilje beograd

KOMENTARJI6

MasteRbee
24. 05. 2026 08.18
EU rdeče brigade.
jablan
24. 05. 2026 08.16
Tudi pri nas bi bilo potrebno
Minifa
24. 05. 2026 08.12
To je navadna BANDA necivilizirana študentarija brez razloga ruši državo ) Namesto, da bi študirali, končali študij v najkrajšem roku se zaposlili doprinesli blaginji kar je njihovo delo, uničujejo državo, ki jih redi, plača ugodnosti in privilegije..to je OBRAZ te današnje ŠTUDENTARIJE..
jablan
24. 05. 2026 08.15
Drzavo unicuje politika tako kod pri nas,bravo studentje in ostali
ivan z Doba
24. 05. 2026 08.06
Situacijo bosta rešila stevanović in janković! Seveda ob nadzoru ćelavega pastirja, dodiga in fukčiča!
lokson
24. 05. 2026 08.15
Tebe pa že za fruštek suče.
