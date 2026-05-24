Spopadi s policijo na ulicah Beograda, pridržanih 23 ljudi

Protest na trgu Slavija se je okoli 20. ure mirno končal, nato pa so se posamezne skupine protestnikov, med njimi so bili nekateri zamaskirani, spopadle s policijo, ki je varovala shod Vučićevih privržencev, ki je potekal hkrati, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Aleksandar Vučić, ki je danes začel obisk na Kitajskem, je na Instagramu zapisal, da protestniki niso razgrnili svojega načrta, temveč so le pokazali svojo nasilno naravo. "Po nasilju na beograjskih ulicah jih še enkrat pozivam k dialogu in upam, da bodo razumeli, da državljani Srbije ne mislijo enako kot oni," je zapisal Vučić.

Notranji minister Ivica Dačić pa je sporočil, da so bili policisti napadeni okoli 20 minut čez 20. uro. Po napadu so pridržali 23 ljudi.