'Spopadi se bodo končali, ko bo mirovni dogovor ustrezal Moskvi'

"Sovražnost bomo ustavili šele, ko bodo ta pogajanja prinesla trden in trajen rezultat, ki bo ustrezal Ruski federaciji," je na novinarski konferenci s turškim kolegom povedal Lavrov.

Fidan je podprl ameriško pobudo za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo. Pri tem je poudaril, da bi pogovori morali vključevati obe sprti strani. "Novi ameriški pobudi pripisujemo velik pomen, saj gre za pristop, usmerjen v rezultate. Verjamemo, da je rešitev mogoče doseči s pogajanji, v katerih bosta sodelovali obe strani," je dodal.

Prav tako je ponovil, da je Turčija pripravljena sprejeti vsak korak, ki bi pripomogel k vzpostavitvi miru. "Turčija je vedno pripravljena prevzeti kakršno koli vlogo pomočnika. (...) Naš cilj je čim prej končati to uničujočo vojno in zaceliti rane v regiji," je dejal.

Turčija pripravljena gostiti mirovna pogajanja

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je medtem zavzel za ozemeljsko celovitost in neodvisnost Ukrajine ter dejal, da bi morala biti Moskva in Kijev pošteno zastopana v vseh pogovorih o končanju konflikta.

"Pot do pravičnega in trajnega miru je lahko tlakovana le z okvirom, v katerem sta obe strani zastopani enako in pošteno," je Erdogan prek video povezave povedal na vrhu voditeljev v Kijevu. Ponovil je, da je Turčija pripravljena gostiti mirovna pogajanja.