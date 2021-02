Spor med Novo Zelandijo in Avstralijo zaradi 'nezaželene državljanke'

Žensko z dvema otrokoma so ujeli turški varnostni organi, potem ko je želela iz Sirije vstopiti v Turčijo. Zdaj jo čaka deportacija na Novo Zelandijo, a novozelandska premierka Jacinda Ardern meni, da bi jo morala sprejeti Avstralija. 26-letnica je bila do nedavnega imetnica novozelandskega in avstralskega državljanstva, dokler ji ga Avstralci niso preklicali.

Kot je pojasnila Ardernova, 26-letnica, ki jo je turško ministrstvo za obrambo opredelilo kot pripadnico Islamske države, na otoku ni živela vse od otroštva. "Novo Zelandijo so zapustili, ko je bila stara šest let. Od takrat so bivali v Avstraliji in postali tamkajšnji državljani. Nato so odšli v Sirijo z avstralskim potnim listom," je dejala novozelandska premierka.