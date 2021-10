Milanović prepovedal govor obrambnega ministra, Plenković: Gre za državni udar

Obrambni minister Mario Banožić, ki ni smel nagovoriti vojakov, je ob tem dejal, da se je kaj takšnega zgodilo prvič v zgodovini samostojne Hrvaške in pri tem zahteval odstop načelnika generalštaba hrvaške vojske Roberta Hranja. Nato je sledila tiskovna konferenca, na kateri pa je predsednik Zoran Milanović ostro kritiziral Banožića in razkril, da je on osebno ukazal, naj se mu prepreči govor.

Na Milanovićevo potezo se je nato odzval premier Andrej Plenković, ki je potezo predsednika države označil za državni udar. "Milanovićevo obnašanje je nedopustno. Obnašanje predsednika RH je v nasprotju z zakonom. Doslej smo zaznali že vsaj tri primere njegovega nezakonitega obnašanja."