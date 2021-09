Spor med talibani: kdo je dosegel 'zmago nad ZDA' in kdo bo imel večjo moč

Kot poroča BBC, je med voditelji talibanov le nekaj dni po tem, ko so ustanovili novo vlado v Afganistanu, zavrelo. Na noben način se menda ne morejo zediniti o tem, kdo je bolj zaslužen za to, da so dosegli "zmago nad ZDA", in kdo bo posledično imel večjo moč v državi. Britanskim novinarjem naj bi to zaupali visoki talibanski uradniki. Talibani naj bi se sporekli v predsedniški palači v prestolnici Kabul, še piše BBC.

Talibani so ta poročila prek svojega uradnega tiskovnega predstavnika sicer zanikali.

Največ "močnih" besed naj bi si izmenjala soustanovitelj talibanov in eden njihovih najvišjih predstavnikov mula Abdul Gani Baradar ter vidni predstavnik, pomembna osebnost v militantni mreži Haqqani, Khalil ur-Rahman Haqqani. Baradar naj ne bi bil zadovoljen s strukturo svoje začasne vlade, še navajajo mediji.

Kar nekaj prahu v medijih je dvignilo tudi dejstvo, da se Baradar že nekaj dni ni pojavil v javnosti. Pojavile so se celo informacije, da je umrl. A talibani so to zanikali. Po njihovem poročanju je Baradar res zapustil Kabul, "a je na varnem". Še vedno pa se pojavljajo nasprotujoče si informacije o tem, kaj je razlog odsotnosti. "Kjerkoli že sem trenutno, smo vsi v redu," je govorice prek zvočnega posnetka naposled želel utišati kar sam.

Mula Abdul Gani Baradar sicer velja za soustanovitelja talibanskega gibanja, v vladi pa naj bi se mu pridružila tudi mula Mohamed Jakub, sin pokojnega talibanskega voditelja mule Omarja, in Šer Mohamed Abas Stanikzaj.