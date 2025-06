Spor Muska in Trumpa se seli v vesolje: kaj bo z astronavti na misiji?

Po tem, ko sta ob začetku novega predsedniškega mandata Trump in Musk tesno politično sodelovala, so se njune poti razšle. Dramatičen razhod sta začinila s številnimi objavami na družbenih omrežjih, kjer sta drug drugega zasipala z očitki o napakah.

V eni od objav je Trump Musku namignil, da bo zmanjšal vladne izdatke, ki jih prejemajo Muskova podjetja. Musk mu ni ostal dolžan in zagrozil, da bo vesoljsko plovilo Dragon umaknil iz programa. Pojavilo se je vprašanje, kaj to pomeni za že načrtovane vesoljske misije in astronavte, ki so trenutno na mednarodni vesoljski postaji? Musk je sicer le nekaj ur kasneje grožnje omilil in pojasnil, da napovedi ne bo uresničil.

Strokovnjaki sicer poudarjajo, da se Musk lahko znova premisli. V tem primeru bi Nasa lahko doživela velik udarec, saj se je v zadnjih letih močno opirala prav na sodelovanje s podjetjem SpaceX, ki je trenutno edino ameriško podjetje, ki lahko s svojimi kapsulami Dragon na mednarodno vesoljsko postajo in z nje prepelje tovor in posadke.

Trenutno je na mednarodni vesoljski postaji sedem astronavtov, ki so del odprave 73. Na Zemljo se bodo po programu vrnili novembra letos. Če bi Musk res umaknil plovilo Dragon, se poraja vprašanje, kako bi se astronavti vrnili.