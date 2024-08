Spor Osmanijeve z varnostniki na letališču v Skopju, na pomoč poklicala Gashija

Kot še piše portal, je Osmani nato po telefonu poklicala Gashija in ga prosila za pomoč. Gashi je na letališče napotil predstavnike svojega varovanja, ki so od osebja na letališču zahtevali, naj Osmani spustijo naprej. Ko so njegovo zahtevo zavrnili, naj bi eden od Gashijevih telesnih stražarjev v enega od uslužbencev letališča uperil pištolo.

Makedonsko ministrstvo za notranje zadeve je po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa sporočilo, da preiskuje dogodek, iz kabineta Gashija pa, da je njegovo varovanje posredovalo, da bi umirilo razmere in kolegom na letališču pomagalo izvesti varnostne postopke med obiskom VIP osebe.

Družba TAV Macedonia, ki upravlja skopsko letališče, je medtem sporočila, da po veljavni zakonodaji morajo izvajati kontrole vseh potnikov, prtljage in blaga. Pri tem so dodali, da so izvedli standardni varnostni pregled omenjene potnice in njene prtljage na varnostni točki v VIP salonu.