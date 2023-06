Spor Prigožina in Kremlja dosegel kritično točko: Rusija aktivirala operacijo Trdnjava

Napetosti med Kremljem in poveljnikom Wagnerjevih sil so dosegle vrh. Po tem, ko so ruske oblasti proti Jevgeniju Prigožinu sprožile preiskavo, saj je v zadnji izjavi dejal, da bo "strmoglavil rusko vodstvo in pri tem šel do konca", naj bi ta s svojimi plačanci zavzel več vojaških objektov v ruskem mestu Rostov na Donu. Kremelj je zato aktiviral operacijo Trdnjava, na ulicah so vojaki, tanki in oklepna vozila, ceste so zaprte. v Moskvi so uvedli celo protiteroristične ukrepe. Prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma.

Jevgenij Prigožin Zaradi večmesečnih kritik ruske vojske, vlade in njenega načina upravljanja z vojno v Ukrajini, se je Kremelj odločil, da bo proti šefu plačancev Wagner Jevgeniju Prigožinu sprožil preiskavo. A to je bila kaplja čez rob za šefa Wagnerjevih plačancev, ki je zato začel oboroženi upor. Ob tem je zatrjeval zatrjeval, da so ruske sile v preteklosti namerno obstreljevale njegove plačance, ukazi naj bi prišli z vrha ruskega poveljstva. Prigožin je tako včeraj zvečer na komunikacijskem omrežju Telegram objavil videoposnetek, v njem pa dejal, da je treba "zlobne ruske sile ustaviti". Iz Ukrajine se je tako odpravil proti mestu Rostov na Donu, ki se nahaja približno 100 kilometrov od Ukrajine. Tam je tudi sedež ruskega poveljstva za jug države in od koder nadzirajo vojno v Ukrajini. Prigožin naj bi Kremlju tudi dejal, da bo "uničil vsakogar, ki mu bo prečkal pot", poroča BBC. "To ni vojaški udar, ampak pohod pravice. Naša dejanja na noben način ne motijo vojakov," naj bi še zatrjeval vodja Wagnerjevih plačancev. Prigožin je s svojo skupino plačancev okoli 3. ure zjutraj dosegel center ruskega vojaškega poveljstva v Rostovu in zavzel več vladnih stavb. Med drugim tudi vojaški štab. Pojavil se je namreč videoposnetek, na katerem sedi med dvema generaloma. Posnetki na lokalnih kanalih Telegram prikazujejo oborožene Wagnerjeve sile, ki obkrožajo tudi policijsko stavbo v Rostovu, poroča Reuters. Verodostojnosti posnetkov ni mogoče preveriti. Rusija je zato Prigožina obtožila oboroženega upora, za kar je zagrožena zaporna kazen 20 let. Navedbe o namernem ciljanju Wagnerjevih sil so v Kremlju zavrnili. Rusija aktivirala operacijo Trdnjava: na ulicah vojaki, ceste so zaprte Zaradi upora so tudi poostrili varnost v Moskvi in Rostovu na Donu. Tam so zagnali operacijo Trdnjava, kar pomeni, da so aktivirali vse vojaške enote. Na ulicah so vojaki, tanki in oklepniki, ceste so zaprte. Varnost so poostrili tudi v Moskvi, kjer so uvedli celo protiteroristične ukrepe, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Vhode v Kremelj so domnevno blokirali, okoli vladnih stavb pa se nahajajo vojaške enote, poročajo britanski mediji. Med posnetki na Telegramu se je pojavil tudi nov poziv šefa plačancev. V tem ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojga in načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova poziva, naj mu "prideta nasproti, drugače se bo sam odpravil proti Moskvi". O dogajanju so obvestili tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da dogajanje spremlja neprestano. Tiskovni predstavnik Kremlja je okoli 8. ure zjutraj sporočil, da bo imel predsednik v luči dogajanj izredni televizijski nagovor. Bela hiša je sporočila, da situacijo spremlja, in da se bo posvetovala z ameriškimi zavezniki. Novi zračni napadi nad Ukrajino Rusija je ponoči sprožila nov val zračnih napadov na Ukrajino, ki so glede na navedbe tamkajšnjih oblasti povzročili škodo, vsaj dva človeka sta bila ranjena. Na napade so po mestih v državi pred tem opozarjala sirene. V mestu Dnipro v osrednjem delu Ukrajine je bilo po besedah župana Borisa Filatova več hiš popolnoma uničenih, zaradi ene od eksplozij naj bi nastal ogromen krater. Ruski zračni napadi na Kijev (iz arhiva). Zračna obramba je zaznala in uničila več kot 20 raket tudi v zračnem prostoru nad Kijevom, je sporočil Sergij Popko, vodja kijevske vojaške uprave. Ostanki raket so med drugim padli na 24-nadstropno poslopje, kjer je zagorelo. Najmanj dva človeka sta bila poškodovana, je dodal. V drugem največjem mestu v Ukrajini, Harkovu, je bil v napadu uničen plinovod. Izbruhnil je tudi požar, a ranjenih ni bilo, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinjegubov. Ukrajinske zračne sile so pred tem poročale tudi o ruskih raketah, usmerjenih proti severnima regijama Sumi in Poltava.