Spor zaradi hidžaba: učenka lagala, ravnatelju grozili s smrtjo

Ravnatelj je zaradi incidenta odstopil s položaja, saj se, kot je zapisal v pismu kolegom, boji za lastno varnost. "Odhajam po sedmih letih, preživetih ob vas in po 45 letih dela v javnem šolstvu," je dodal in se sodelavcem zahvalil za podporo.

V naslednjih tednih je bil vodja šole deležen groženj s smrtjo na družbenih omrežjih in o tem obvestil notranje ministrstvo. Učenka je namreč trdila, da jo je ravnatelj med prepirom udaril, a je policijska preiskava pokazala, da je najstnica lagala. V zvezi z grožnjami na spletu so policisti pridržali dve osebi, v okolico šole pa so napotili več patrulj.

Incident na srednji šoli Maurice Ravel se je zgodil 28. februarja. Ravnatelj je trem učenkam, ki so nosile hidžab, naročil, naj spoštujejo francosko zakonodajo, ki prepoveduje nošenje naglavne rute. Dva sta ga upoštevali, tretja pa se je z ravnateljem zapletla v prepir.

Podporo ravnatelju sta izkazala tudi francoska ministrica za izobraževanje Nicole Belloubet in premier Gabriel Attal. Slednji je napovedal, da bo država učenko zaradi lažnih obtožb tožila. "Država bo vedno stala ob strani uradnikom, ki so soočeni s temi kršitvami sekularizma in poskusi vstopa islamizma v naše izobraževalne ustanove," je dejal Attal.

Politiki tako z levega kot desnega političnega pola so izrazili ogorčenje nad dejstvom, da se je kariera cenjenega učitelja končala zaradi sovražne kampanje na spletu. "To je nesprejemljivo. Ko ravnatelj odstopi zaradi groženj s smrtjo, je to kolektivni neuspeh," je komentiral Boris Vallaud iz vrst francoskih socialistov.

Francoske oblasti grožnje francoskim šolam po umoru dveh učiteljev jemljejo zelo resno. Samuel Paty je bil leta 2020 obglavljen v predmestju Pariza, Dominique Bernard pa je bil ubit pred petimi meseci v šoli v Arrasu.

V sredo je svoja vrata zaprlo več pariških šol, potem ko so prejele grožnje z bombo s strani islamistov. Podobne grožnje s posnetki obglavljenj je v preteklem tednu prejelo še 30 šol na območju Pariza, poroča BBC.