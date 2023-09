Spor zaradi žita: Poljska ne bo več dobavljala orožja Ukrajini

Kot smo poročali, so Poljska, Madžarska in Slovaška minuli teden podaljšale omejitve uvoza žita iz Ukrajine kljub odločitvi EU, da omejitev ne podaljša. EU je omejitve prvotno uvedla po tem, ko so se ukrajinske sosede zaradi prevelikih količin uvoženega ukrajinskega žita znašle v težavah. Zaloge so se začele kopičiti, zaradi česar je na trgu pristalo veliko žita po tako nizkih cenah, da so izkrivljale tržne razmere.