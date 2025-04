Sporazum o redkih zemljah med ZDA in Ukrajino tik pred podpisom

"To je resnično dober, enakopraven in koristen mednarodni sporazum o skupnih naložbah v razvoj in obnovo Ukrajine. Upam, da bo sporazum podpisan v bližnji prihodnosti, v naslednjih 24 urah," je povedal Šmihal. Ukrajinska ministrica za gospodarstvo Julija Sviridenko je medtem že odpotovala v Washington, kjer bi lahko sporazum podpisala še danes.

Ukrajina je že bila pripravljena podpisati dogovor, ko se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konec februarja s tem namenom v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Vendar je načrt propadel, ker je na srečanju prišlo do prepira. Državi sta nato sredi meseca podpisali memorandum o nameri sklenitve sporazuma.