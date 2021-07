Sporna odločitev ustavnega sodišča: Je Poljska na poti k 'Polexitu'?

Sodnik Stanislaw Piotrowicz je sporočil, da so ustavni sodniki z večino odločili, da ukrepi EU glede "sistema, načel in postopkov" poljskih sodišč "niso v skladu" s poljsko ustavo.

Sodišče EU je sicer pred tem danes odločilo, da mora Poljska takoj ustaviti uporabo zakonodaje o pooblastilih disciplinskega senata vrhovnega sodišča, ki so ga vzpostavili v okviru reform poljskega pravosodja. To pomeni, da mora senat takoj prekiniti svoje delovanje.

Varšava in Bruselj sta zaradi poljskih pravosodnih reform že več let v sporu. V okviru reform so med drugim sprejeli zakonodajo, ki sodnikom preprečuje, da Sodišče EU prosijo za pojasnilo.

Poljska vlada trdi, da so reforme nujne za spopad s korupcijo in prekinitev zapuščine komunističnega obdobja v poljskem pravosodju. Evropska komisija na drugi strani meni, da to spodkopava vladavino prava.

V četrtek je mogoče pričakovati nadaljnje napetosti med EU in Poljsko zaradi pravosodnih reform Varšave. Sodišče EU bo namreč predvidoma odločilo o zakonitosti poljskega disciplinskega senata. Poljsko ustavno sodišče pa bi medtem lahko odločilo o tem, ali naj ima na Poljskem pravo EU primarnost pred nacionalnim pravom.

Nekdanji poljski ustavni sodniki so nedavno opozorili, da bi oporekanje Sodišču EU pomenilo "hudo kršitev obveznosti držav članic in korak k izstopu države iz EU".