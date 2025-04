Sporne objave na spletu: dnevno aretiranih 30 ljudi, ali policija pretirava?

V Združenem kraljestvu je vsako leto na tisoče ljudi pridržanih in zaslišanih zaradi pošiljanja sporočil preko intereneta, ki drugim povzročajo nevšečnosti ali slabo počutje. Podatki o pridržanjih na Otoku, ki jih je pridobil The Times, kažejo, da policisti na leto izvedejo približno 12.000 aretacij v ta namen.

Ali policisti pretiravajo?

Tako so zabeležili tudi vedno večje negodovanje zaradi domnevnega policijskega 'pretiravanja' in bojazni, da bi lahko policisti "omejili demokracijo" z aretacijami ljudi zaradi zlonamernih komunikacijskih prekrškov. Times je pred kratkim denimo poročal, da je policija iz Hertfordshira poslala šest policistov, da pridržijo par in ju za osem ur zaprejo v celico, potem ko je osnovna šola njunega otroka prijavila njune zaničevalne komentarje v skupini na WhatsAppu. Par je bil zaslišan zaradi suma nadlegovanja, zlonamerne komunikacije in povzročanja nevšečnosti na šolskem posestvu. Po petih tednih preiskave je policija sklenila, da ukrepanje ne bi bilo potrebno.

Zakoni prepovedujejo povzročanje stiske s pošiljanjem skrajno žaljivih sporočil ali deljenjem vsebine nespodobnega, opolzkega ali grozečega značaja. Policisti iz 37 policijskih enot so leta 2023 izvedli 12.183 aretacij, kar je približno 33 aretacij na dan. To pomeni skoraj 58-odstotno povečanje števila aretacij od obdobja pred pandemijo. Leta 2019 so zabeležili 7734 pridržanj, kažejo podatki.