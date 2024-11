Sporne prakse Temuja: lažni popusti, zavajajoči podatki in lažne ocene

Spletnemu trgovcu obenem očitajo prikazovanje nepopolnih in nepravilnih informacij o zakonskih pravicah potrošnikov do vračila blaga in vračila kupnine. Temu obenem ne obvesti potrošnikov vnaprej, da mora njihovo naročilo doseči določeno minimalno vrednost, preden lahko dokončajo nakup.

Med spornimi praksami so zaznali tudi takšne, ki bi po oceni CPC lahko predstavljale kršitev potrošniške zakonodaje EU. Te vključujejo ustvarjanje lažnega vtisa, da so izdelki na voljo s popustom, čeprav ga ni, ter pomanjkljive informacije o tem, kako Temu zagotavlja verodostojnost mnenj o prodajanih izdelkih, objavljenih na njegovem spletnem mestu. Nacionalni organi so našli mnenja, za katera sumijo, da niso pristna, so zapisali.

Potrošniške organizacije so prav tako kritične do metod za ustvarjanje pritiska na potrošnike z lažnimi trditvami o omejenih zalogah. Potrošniki obenem ne morejo zlahka stopiti v stik s Temujem z vprašanji in pritožbami.

Mreža CPC je od spletnega trgovca zahtevala dodatne informacije, da bi ocenila, ali Temu izpolnjuje nadaljnje obveznosti v skladu s potrošniško zakonodajo EU, kot so obveznost, da potrošnike jasno obvesti, ali je prodajalec izdelka trgovec ali ne. Preverja tudi, ali Temu zagotovi, da razvrstitev, pregledi in ocene izdelkov niso predstavljeni potrošnikom na zavajajoč način, da so znižanja cen objavljena in pravilno izračunana, ter da so vse okoljske trditve točne in utemeljene.

Podjetje Temu ima zdaj mesec dni časa, da se odzove na ugotovitve CPC in predstavi predloge, kako bo naslovilo ugotovljene nepravilnosti. V kolikor Temu ne bo upošteval pomislekov mreže CPC, lahko nacionalni organi sprejmejo ukrepe za zagotovitev skladnosti, kar vključuje možnost izrekanja glob.