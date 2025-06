(Sporni) dogovor Nata dosežen: za oboroževanje pet odstotkov BDP

Članice Nata obrambne izdatke zvišujejo spričo vse bolj negotovih razmer v svetu, predvsem ruske agresije na Ukrajino in vojne v Gazi. V zadnjem tednu so se razmere na Bližnjem vzhodu s spopadi med Izraelom in Iranom, v katere so se ponoči vključile še ZDA, še zaostrile.

Je pa predlog o zvišanju izdatkov marsikje naletel na nasprotovanje. Spomladanska raziskava javnega mnenja je pokazala, da smo Slovenci glede povečanja izdatkov za obrambo razdeljeni, jih je pa več menilo, da za obrambo že zdaj namenjamo dovolj.