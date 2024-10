Sporni kamnolom nad Donjo Jablanico (vendarle) pod drobnogled tožilstva

Tožilstvo v Mostarju je sporočilo, da je oblikovalo posebno preiskovalno skupino, ki bo preiskala morebitno vlogo človeškega faktorja v tragediji v osrednjem delu Bosne in Hercegovine, zlasti v zvezi s kamnolomom nad Donjo Jablanico, ki naj bi prispeval h katastrofi. Številni prav omenjeni kamnolom krivijo za hudo katastrofo, saj se je iz njega na naselje vsula ogromna količina kamenja in odpada.

"Imenovana je posebna skupina, ki bo obravnavala zadevo. Policija v Hercegovsko-neretvanskem kantonu pod nadzorom tožilstva preverja navedbe in informacije z namenom razjasnitve vseh okoliščin, v katerih se je ta tragedija zgodila, s posebnim poudarkom na morebitni odgovornosti in vlogi človeškega faktorja, predvsem v zvezi z delovanjem kamnoloma, ki se nahaja na prizadetem območju," so danes sporočili s tožilstva v Mostarju.

Dodali so, da so se zaposleni na tožilstvu takoj po obvestilu o "strašni tragediji", ki je prizadela zlasti kraja Donja Jablanica in Konjic z okolico, odpravili na teren in "izvedli vse potrebne ukrepe v okviru svojih pristojnosti".

Kamnolom nad Donjo Jablanico je v dolino poslal usodno kamenje FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Predsednica vlade Hercegovsko-neretvanskega kantona Marija Buhač je danes po navedbah več medijev v BiH povedala, da je zahtevala vso dokumentacijo, povezano s kamnolomom nad Donjo Jablanico. Med prebivalci je bilo namreč slišati številne kritike, nekateri pa so ga tudi okrivili za hudo katastrofo, saj se je iz kamnoloma na naselje vsula ogromna količina kamenja in odpada.

Buhač je ob tem danes dejala, da vlada Hercegovsko-neretvanskega kantona ni izdala nobenega dovoljenja za delovanje kamnoloma, ki naj bi bil že več let zaprt, vendar je ob tem po poročanju lokalnih medijev deloval ilegalno.

Kamnolom nad Donjo Jablanico FOTO: AP icon-expand

Povedala je še, da so danes oblikovali skupino za oceno nastale škode in stroškov sanacije, ter da je med prioritetnimi nalogami za vlado poleg pomoči najhuje prizadetim tudi ponovno odprtje cestne povezave med Mostarjem in Jablanico. Dodala je, da bodo stroški sanacije in obnove izredno visoki, zato bo kantonu na pomoč morala priskočiti vlada Federacije BiH.

Rdeči križ Slovenije je že začel z zbiranjem finančne pomoči. Prispevke zbirajo z nakazili na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije in s poslanimi SMS sporočili POPLAVE5 ali POPLAVE10 na število 1919, s katerimi se prispeva pet oz. deset evrov. Iz sklada solidarnosti je sicer Rdeči križ Slovenije že nakazal 5000 evrov Nacionalnemu društvu Rdečega križa BiH. Tudi sodelavci Karitas v Bosni in Hercegovini se organizirajo za razdeljevanje prve pomoči s poplavami prizadetim ljudem. Slovenska karitas je za prvo pomoč že namenila 10.000 evrov Karitas BiH in začenja z akcijo zbiranja sredstev. Sredstva za pomoč lahko darujete na:

Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Koda namena: CHAR

Namen: POPLAVE BIH

Sklic: SI00 890

Prispevate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 evrov ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 evrov.