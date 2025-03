Sporni otroški puder: Johnson & Johnson skuša doseči 9-milijardno poravnavo

Ameriško podjetje za proizvodnjo zdravstvenih, higienskih in kozmetičnih proizvodov Johnson & Johnson skuša s stečajnim postopkom ene od svojih enot zaključiti več kot 15 let trajajoče sodne postopke glede spornega otroškega pudra, ki naj bi povzročal raka na jajčnikih. To sicer multinacionalka zanika. Devet milijard dolarjev (okoli 8,5 milijarde evrov) vredna poravnava je po njihovih besedah edini izvedljivi način za rešitev spora. Nasprotniki jim medtem očitajo nepravilnosti v postopku.