Sporni zakon, ki ženskam v Teksasu prepoveduje splav, začasno blokiran

Teksaški sodnik Robert Pitman je začasno blokiral sporni zakon, ki ženskam v tej ameriški zvezni državi prepoveduje splav. Ob tem so se oglasili iz Bele hiše, kjer so sodnikovo odločitev označili kot pomemben korak k ponovni vzpostavitvi ustavnih pravic žensk v Teksasu. Sodnik je ugodil zahtevi predsednika Joeja Bidna oziroma njegove administracije, da prepreči uveljavljanje zakona, medtem ko se izpodbija njegova zakonitost. Sporni zakon so sicer predlagali in potrdili republikanski zakonodajalci v Teksasu.

Sodnik Pitman iz San Antonia je v pojasnilu na 113 straneh zapisal, da je od trenutka, ko je zakon 1. septembra začel veljati, "ženskam nezakonito preprečeno, da bi izvajale nadzor nad svojim življenjem na načine, ki jih ščiti Ustava", piše BBC. "Kljub temu, da želi država zamegliti vprašanje, pa je dejstvo, da se osebe, ki želijo opraviti splav, soočajo z nepopravljivo škodo, ko do tega nimajo dostopa. Te osebe imajo po ustavi pravico do splava, teksaški zakon pa posega v to pravico," je razsodil Pitman. Pitman je v sodbi zapisal tudi, da ga posebej skrbi, kako je teksaški zakon zastavljen. Zagovorniki pravice do splava ga namreč težko spodbijajo na sodiščih, ker ni uveljavljanja določil s strani države. "Zakon je bil namenoma oblikovan tako, da se lahko izogne sodni presoji," je zapisal Pitman, ki ga je na položaj imenoval nekdanji predsednik ZDA Barack Obama. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je dejala, da je sodba pomemben korak v smeri povrnitve ustavnih pravic ženskam v Teksasu. "Boj se je šele začel, tako v Teksasu kot tudi v številnih državah, kjer so ženske pravice tarče napada," je sporočila Psakijeva. Pravosodni minister ZDA Merrick Garland pa je ocenil, da gre za zmago žensk in vladavine prava. Pravosodno ministrstvo Teksasa je nemudoma po sodbi vložilo pritožbo na zvezno prizivno sodišče v New Orleansu. Ne glede na odločitev prizivnega sodišča pa je pričakovati, da bo poražena stran šla naprej do vrhovnega sodišča ZDA, ki je že s petimi proti štirim glasovom zavrnilo zahtevo po blokadi teksaškega zakona pred njegovo uveljavitvijo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Več deset tisoč žensk je sicer v soboto v številnih mestih po ZDA sodelovalo na shodih proti omejevanju pravice do splava. V Washingtonu se je na trgu pri Beli hiši zbralo okoli 10.000 ljudi in se sprehodilo do stavbe Vrhovnega sodišča, ki bo imelo zadnjo besedo pri tem. Protestnice, opremljene z rožnatimi klobuki in majicami, so vzklikale: "Roke stran od mojega telesa!". Nosile so transparente z napisi: "Brigaj se za svojo maternico" in "Naredite splav zakonit". Več udeleženk, pa tudi udeležencev, se je obleklo tako kot nekdanja vrhovna sodnica in zagovornica pravic žensk Ruth Bader Ginsburg, ki je umrla lani.

Protesti so po navedbah organizatorja potekali v več kot 600 ameriških mestih. Kot je sporočil organizator, so shodi potekali v vseh ameriških zveznih državah in udeležilo se jih je več sto tisoč ljudi.