Sporočila umrlim v napadu z nožem: 'Mami, pogrešala te bom'

Dveh napadalcev, ki sta v Kanadi na več kot desetih različnih lokacijah zabodla 25 ljudi, policija še vedno išče. Deset njunih žrtev je umrlo. Krajani so prestrašeni in šokirani, svojci umrlih pa se spopadajo s tem, da svojih bližnjih ne bodo več videli. V javnost prihajajo prvi odzivi družin in prjateljev.

Zaenkrat so oblasti identificirale pet umrlih v nedeljskem napadu. Med njimi je tudi 31-letna mati dveh otrok Lana Head. Pretekli partner in oče njunih otrok je na družbenih omrežjih ustvaril profil, kjer se lahko znanci z zapisom poklonijo pokojni. Avtorica enega od zapisov je tudi njuna 15-letna hčerka. "Mami. Skupaj sva sanjarili o praznovanju mojega 16. rojstnega dne, a sedaj ga bom morala praznovati brez tebe. Nisva se poslovili. Tako zelo te bom pogrešala. Ne vem, kaj bom brez tebe," je zapisala.

icon-expand Žrtve so našli na 13 različnih lokacijah. FOTO: AP

"Rada te imam in molim za tvoje otroke, vnuke in druge družinske člane. Pogrešala bom tvoje pozdrave in sporočila. Vedno te bom ohranjala v lepem spominu," se je na profilu oglasila prijateljica Jenn Sanderson. "Še vedno premlevam današnje dogodke, ko ste nas zapustili s tako grozo," je zapisala prijateljicaa Teresa Stewart. Napadalca, ki sta v provinci Saskatchewan na 13 lokacijah zabodla več kot 25 ljudi, še vedno iščejo. Ker sta še vedno na prostosti, je policija razglasila izredne razmere. Žrtve so našli na kar 13 različnih lokacijah, napadalca naj bi nekatere žrtve izbrala načrtno, druge naj bi napadla naključno. Nekateri so zdravniško pomoč poiskali sami, spet drugi so bili prepeljani v bolnišnice. Med identificiranimi umrlimi je tudi starejši vdovec." Bil je zelo skrben in nežen, še muhi ne bi škodil," so sokrajani opisali 77-letnega moškega, ki ga je po napadu našel njegov vnuk. Poleg že omenjenih so identiteto prepoznali še pri enem otroku ter poročenemu paru.

Zadnji identificirani žrtvi, žensko in otroka, je prepoznal njun mož oziroma oče. "Izgubil sem svojega prvorojenega sina in super ženo. Počutim se, kot da bi me zabodli z dvoreznim mečem," je zapisal na družbenih omrežjih. O občutkih, ki se pojavljajo ob njuni izgubi, je pisala tudi materina sestra oziroma otrokova teta. "Še vedno sem v šoku. Mislim na vaju," je objavila. Nekaterim se je kljub srečanju z napadalcem(a), napadu uspelo izogniti. Med njimi sta 89-letna Doreen Lees in njena hčerka. Napadalec se jima je približal in prosil za pomoč, saj naj bi bil poškodovan. Ko se je hčerka ponudila, da lahko pokliče zdravnika, se je obrnil in odšel. "Ni nama pokazal obraza, čezenj je imel veliko jakno. Ko sva ga vprašali zakaj, nama je dejal, da je hudo poškodovan. Vprašali sva ga tudi po imenu, pa je samo momljal. Bil je nekoliko majav," je Doreen opisovala dogodek za AP. Prebivalci: 'To je grozno' Nad dogajanjem so seveda popolnoma šokirani tudi prebivalci vseh treh okrožij. "To je grozno, grozljivo. Zjutraj sva bila z možen na vrtu, ko sva zagledala policijska vozila. Še vedno se skrivava v hiši za zaklenjenimi vrati," je za Independent povedala prebivalka mesta Weldon Diane Shier "Šli smo v cerkev. Vsi. Ceste so bile preplavljene s policijskimi vozili," pa je povedala njena sokrajanka Carmen Hanson.