Sporočilo novega češkega premierja: Naša država se obrača k Zahodu

Novi češki premier Petr Fiala je že na prvi dan mandata celotnemu svetu poslal sporočilo: Naša država se obrača na zahod. Za svojega zunanjega ministra je izbral 36-letnega Jana Lipavskega , ruskega kritika in glasnega zagovornika EU in Nata. Njegovo imenovanje bi lahko pomenilo veliko spremembo na odru svetovne politike, tudi konec podpori Madžarske in Poljke ter njunim poskusom omejevanju vpliva EU.

Njegovo imenovanje ob tem kaže tudi stojičnost novega češkega premierja. Češki predsednik Miloš Zeman, ki je velik podpornik Kremlja in gospodarske povezave s Kitajsko, je še nedolgo nazaj zagotavljal, da nominacije Lipavskega ne bo sprejel. A na koncu je popustil, češ da ne želi obremenjevati vlade, ki je pred številnimi izzivi.

Lipavski je član češke piratske stranke, ki je že oktobra dejal, da bo zasledoval prenovo tradicionalnih človekovih pravic. Že takrat je obljubil tudi sodelovanje z Evropsko unijo in Natom, Rusijo in Kitajsko pa je označil za grožnjo Češki republiki. V luči slednjega je bil kritičen tudi do lastne države, ki da se je odrekla nekaterim svojim načelom. Ob tem pa se Lipavski močno zavzema za vzpostavljanje tesnejših vezi s Tajvanom.

Hladen je tudi do poglabljanja odnosov z Višegrajsko skupino držav, znotraj katere sicer sodi tudi Češka. Z odgovorom, da pravo EU prevlada nad nacionalnim pravom, pa se je postavil tudi po robu Madžarski in Poljski, ki bijeta bitko z Evropsko unijo. Ob tem je nasprotoval tudi ideji, da se češko veleposlaništvo v Izraelu iz Tel Aviva preseli v Jeruzalem. "Ustanovitev veleposlaništva v Jeruzalemu kot takega bi bila v nasprotju z mednarodnim pravom in skupnim stališčem EU," je ob tem pojasnil.