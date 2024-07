Obupani kriki na pomoč in zlovešča tišina: moril bivši fant 25-letnice

Britanci so še vedno v šoku zaradi grozljivega trojnega umora. 61-letna Carol Hunt, žena BBC-jevega zvezdnika Johna Hunta, in dve njuni hčerki, 25-letna Louise in 28-letna Hannah, naj bi bile zvezane, preden so bile umorjene s samostrelom. Osumljenca, 26-letnega Kyla Clifforda, ki naj bi bil bivši fant umorjene Louise, je nato po 24-urnem lovu, ujela policija. Našli so ga skritega med nagrobniki na pokopališču v severnem Londonu.

Storilca naj bi odnesli na nosilih, zdaj pa se zdravi v bolnišnici, saj je utrpel rane, ki naj bi si jih povzročil sam, potem ko se je poskušal ustreliti s samostrelom. Otoški mediji medtem poročajo o podrobnostih napada. Sosedje so povedali, da so slišali grozljive krike, a so najprej mislili, da gre za otroka v stiski. Nekdo je zato poklical policijo. Potem so kriki utihnili, zavladala je tišine, pomoč pa je za žrtve prišla prepozno. Guardian poroča, da je ena od žensk svojemu partnerju poslala sporočilo, v katerem ga je prosila, naj pokliče policijo. Ženske niso bile zvezane, ko jih je policija našla, še navaja časnik, vendar so bile okrog njihovih obrazov in zapestij sledi vezi, pa tudi znaki poškodb na kolenih.

Preiskava še poteka, a vse kaže, da je bil povod za tragedijo razhod Louise in Clifforda, ki tega očitno bi bil zmožen racionalno doumeti. Louise je pred tem objavila tvit, v katerem je pohvalila ženske, ki odidejo. "Občudujem ženske, ki odidejo in vseeno mi je ali je to po prvem ali 12. poskusu. Vseeno je, če so te imeli 11 let za neumno, v 12. pa si se odločila, da je konec. Potrebne je veliko moči, da pretrgaš vez. Veliko ljubezni do sebe, da se odločiš."

Zaradi njunega razhoda naj bi bila pod tako velikim stresom, da je nedavno z avtom trčila v telegrafski steber pred družinsko hišo. Sosedje so novinarjem dejali, da je bila Louise zelo prijetno dekle. Ukvarjala se je z nego psov. Posel naj bi bil uspešen, sosedje so povedali, da so ji vsi zaupali svoje pse. Družina je bila močno vpeta v lokalno okolje, z ljudmi so imeli dobre odnose. Carol naj bi jim povedala, da je bil hčerkin razhod s fantom "grd", ni pa šla v podrobnosti, čeprav naj bi bila ob tem vidno zaskrbljena. Skrbi niso bile neupravičene, saj se je tudi v tem primeru zgodilo, kar je žal ob razhodih vse pogostejše - smrtonosno nasilje. Da je Velika Britanija v "izrednem stanju" zaradi stopnje nasilja nad ženskami je za Sky News dejala strokovnjakinja dr. Aisha Gill. "Čaka nas veliko dela v smislu obravnave škodljivih oblik mizoginije, seksizma, nasilja na naših ulicah, naših domovih, na spletu." Dejala je, da se takšni zločini "ne zgodijo kar naenkrat" in da je treba "preučiti vsakodnevno normalizacijo nasilja nad ženskami".