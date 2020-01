'Sem Evropejec': Sporočilo veteranov Evropi z belih pečin Doverja

"To je sporočilo z belih pečin Doverja, iz Velike Britanije. Od misli, da zapuščamo Evropo, se počutim depresivno, saj mi je veliko pomenila. Všeč mi je, da me imajo za Evropejca. In poseben občutek prijateljstva, ki ga ima človek, ko potuje po Evropi. Pri mojih letih ne bom več dolgo živel, a upam, zaradi svojih otrok, vnukov in pravnukov, da se bosta Anglija in Velika Britanija bolj približali Evropi, bližje, kot so nas pripeljala naša dejanja."

"Počutim se izjemno žalostno, saj ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Sem Valižan, Britanec, Evropejec in sem človek. Pomislimo na prelepe bele pečine za trenutek. Poglejte z vaše strani na to stran, poglejte te bele pečine. Vračamo vam pogled z občutkom, da bi bili radi skupaj. In da tudi bomo skupaj, kmalu, o tem sem prepričan."

Sporočilo pa se konča z eno rumeno evropsko zvezdo na modri zastavi in napisom: "To je naša zvezda. Pazite nanjo za nas."