Športne legende, ki so umrle v strmoglavljenjih

Oktobra 2018 je v Veliki Britaniji, tik ob stadionu King Power,strmoglavil helikopter karizmatičnega tajskega milijarderja in predsednika nogometnega kluba Leicester City Vichaija Srivaddhanaprabheja.

Helikopter je malo po vzletu z zelenice zaradi težav z motorjem strmoglavil na parkirišče in končal v plamenih. Umrli so 60-letni predsednik, poleg njega pa dva njegova sodelavca Nursara Suknami in Kaveporn Punpare, pilot Eric Swaffer in kopilotka Izabela Roza Lechowicz.