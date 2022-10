Spoznajte zakonca, ki sta združila ljubezen do potovanj in filmov

Ste kdaj poskusili posnemati svoj najljubši prizor iz priljubljenega filma? To počneta zakonca iz Nemčije, ki zelo rada potujeta, zato sta ljubezen do potovanj in filmov združila v eno. Najprej sta to vzela zgolj kot hobi, a ko sta odprla svoj Instagram profil in delila fotografije s svetom, so fotografije hitro postale viralne. Ideje sta črpala iz svetovno znanih filmskih uspešnic, kot so saga Somrak, Gospod Bean, Harry Potter, James Bond in še mnogih drugih. Ko se odločita, katero sceno iz filma bosta uprizorila, poiščeta kraj, ki je najbolj podoben lokaciji iz filma, ali pa kar odpotujeta tja, kjer so prizor dejansko posneli, in se tam fotografirata. In kakšne so končne fotografije?