Spoznala sta se na aplikaciji za zmenke, nato jo je ugrabil in zlorabljal

Kot poroča CNN, so ameriške oblasti v četrtek v Massachusettsu aretirale 29-letnega Jordendeja Pierra. Moškega obtožujejo, da je po tem, ko je ugrabil žensko, ki jo je spoznal prek aplikacije za zmenke, to šest tednov zadrževal na podstrešju in jo spolno zlorabljal. Tožilci navajajo, da je osumljeni žensko v času ujetništva omamljal ter jo prisilil v spolne odnose z vsaj šestimi drugimi moškimi, ki so mu za posilstvo plačali. 20. septembra so žensko na podstrešju stanovanjske stavbe našli lastniki stanovanja, ki so prišli popraviti puščajočo cev. Ob odkritju gole ženske, ki je ležala na blazini, v bližini vedra z urinom, so nemudoma obvestili pristojne organe.

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"Očitno ni jedla, bila je umazana in je v tem podstrešnem prostoru živela v obupnih, umazanih razmerah," so v petek na sodišču dejali tožilci. Po njihovih navedbah je osumljeni žensko zadrževal proti njeni volji – na vratih podstrešja je bila nameščena kljuka, ki ji je preprečevala, da bi zapustila ta prostor. Potem ko so jo rešili, so pristojni organi žensko predali njeni družini ter sprožili preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi. Pierre zanika krivdo glede obtožb ugrabitve, trgovine z ljudmi ter nespodobnega in fizičnega napada na osebo, starejšo od 14 let, poročajo ameriški mediji. Po besedah lastnice stanovanja sicer Pierre ni bil njen najemnik, prav tako pa ni vedela, da kdorkoli "živi" na podstrešju, poroča NBC10.