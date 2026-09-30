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Spoznala sta se na aplikaciji za zmenke, nato jo je ugrabil in zlorabljal

Massachusetts, 30. 09. 2026 16.52 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Posilstvo

Potem ko so v začetku meseca na podstrešju stanovanjske stavbe našli golo, podhranjeno in umazano žensko, so ameriške oblasti v četrtek aretirale 29-letnega moškega. Obtožujejo ga, da je žensko, ki jo je spoznal prek aplikacije za zmenke, ugrabil in jo spolno zlorabljal.

Kot poroča CNN, so ameriške oblasti v četrtek v Massachusettsu aretirale 29-letnega Jordendeja Pierra. Moškega obtožujejo, da je po tem, ko je ugrabil žensko, ki jo je spoznal prek aplikacije za zmenke, to šest tednov zadrževal na podstrešju in jo spolno zlorabljal.

Tožilci navajajo, da je osumljeni žensko v času ujetništva omamljal ter jo prisilil v spolne odnose z vsaj šestimi drugimi moškimi, ki so mu za posilstvo plačali.

20. septembra so žensko na podstrešju stanovanjske stavbe našli lastniki stanovanja, ki so prišli popraviti puščajočo cev. Ob odkritju gole ženske, ki je ležala na blazini, v bližini vedra z urinom, so nemudoma obvestili pristojne organe.

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"Očitno ni jedla, bila je umazana in je v tem podstrešnem prostoru živela v obupnih, umazanih razmerah," so v petek na sodišču dejali tožilci. Po njihovih navedbah je osumljeni žensko zadrževal proti njeni volji – na vratih podstrešja je bila nameščena kljuka, ki ji je preprečevala, da bi zapustila ta prostor.

Potem ko so jo rešili, so pristojni organi žensko predali njeni družini ter sprožili preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi.

Pierre zanika krivdo glede obtožb ugrabitve, trgovine z ljudmi ter nespodobnega in fizičnega napada na osebo, starejšo od 14 let, poročajo ameriški mediji. Po besedah lastnice stanovanja sicer Pierre ni bil njen najemnik, prav tako pa ni vedela, da kdorkoli "živi" na podstrešju, poroča NBC10.

Preberi še Gisele Pelicot ni bila edina: razkrita mednarodna mreža

Primer sicer deloma spominja na zloglasno sojenje v Franciji, v katerem je sodišče danes nekdanjega moža Gisele Pelicot spoznalo za krivega. Moški, ki mu je zaupala, jo je namreč več let omamljal ter nato njeno negibno telo ponujal drugim moškim, ki so jo spolno zlorabili.

Po tem primeru so organi pregona razkrili mednarodno mrežo, prek katere so si storilci delili informacije in nasvete, kako storiti podobna kazniva dejanja. V preiskavi spletnega foruma, na katerem so uporabniki razpravljali, kako izvrševati tovrstne zločine, so britanski preiskovalci identificirali kar 270 osumljencev z vsega sveta, medtem ko so v ločeni preiskavi v okviru Europola odkrili več kot 150 potencialnih storilcev in njihovih žrtev.

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